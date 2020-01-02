銀行商舖被破壞 警腰斬元旦遊行 人權監察指如「連坐」 民陣斥催淚彈激化矛盾

民陣料人數逾103萬 元旦遊行新高

遊行隊伍未能全數走到終點，民陣估計人數超過2019年6月9日的103萬；警方表示，直至昨午5時15分，有47,560人從維園出發，當時有13,000人在維園。兩者皆為回歸後歷次元旦遊行人數新高。

銅獅被噴漆縱火 匯豐：強烈譴責

匯豐發言人表示，強烈譴責近日接連破壞該行設施的不當及無理行為，深信法治是香港作為國際金融中心的核心，期望事件能盡快解決。政府發言人回應稱，昨日遊行大致順暢，大部分人以依法、和平理性表達訴求，政府會竭盡所能處理風暴引發的問題，但首要是遏暴力，盡快恢復社會秩序。

元旦遊行原訂昨午3時在維園出發，由於人數眾多，提早約20分鐘起步。遊行隊伍由一班新任區議員帶頭，隊頭橫額印上「毋忘承諾 並肩同行」。遊行隊伍沿途高叫「光復香港，時代革命」、「成立獨立調查委員會」及「反對警察加人工」等。

遊行隊頭下午約4時抵達終點中環遮打道行人專用區，同一時間，遊行起點、維園中央草坪仍站滿人，另有大批人在天后等入維園，人潮倒灌往炮台山方向，港鐵也因為天后站人太多而一度「飛站」。

遊行期間，部分商戶設施遭破壞，其中在軒尼詩道的中國人壽大廈玻璃幕牆被擊碎，大廈內一間Pacific Coffee遭破壞，有中銀（香港）分行的鐵閘及圍板被噴上標語。此外，多間匯豐銀行分行遭破壞；中環總行的銅獅子遭噴紅油，傍晚更被縱火焚燒。

5人涉刑毁被捕 被制服者遭拖行

下午約5時，位於軒尼詩道與盧押道交界的匯豐分行遭破壞，大批蒙面便衣警及防暴警察到場制服多人，其間有警員將一名已被制服、趴倒在地上的人拖行最少20步距離。警方其後發稿稱，當時有人破壞該行玻璃門及櫃員機等，警方採取武力驅散，拘捕5人涉干犯刑事毁壞。

警方的行動惹來遊行者不滿，警員一度稱在場者是非法集結，又向人群噴胡椒噴霧及發射多發胡椒球彈，有示威者向警方擲雜物及磚塊，警方投擲最少兩枚催淚彈，有人以汽油彈還擊（見另稿）。

衝突持續約半小時，民陣約5時半宣布，應警方要求腰斬遊行，呼籲遊行者離開。警方其後在facebook稱，因有人在遊行路線堵路，投擲磚頭、雜物和汽油彈，縱火及破壞銀行，主辦方未能阻止違法行為，經警方和主辦方協商，主辦方同意提早結束遊行。

警：盼遊行行到尾 暴徒扼殺權利

民陣其後發聲明譴責警方腰斬遊行，認為是嚴重侵犯市民和平集會的權利。民陣稱，是警方於灣仔盧押道的拘捕引發對峙，其後再向人群投擲催淚彈，激化矛盾。港島總區高級警司（行動）吳樂俊說，昨午5時半要求終止遊行，並要求民陣在45分鐘內協助遊行者離開，警方在6時半開始驅散，約7時在遊行路線外的灣仔道與天樂里交界放催淚彈，即個半鐘後，不認為安排有問題。他又說，警方盼遊行「由頭行到落尾」，是暴徒扼殺市民和平集會權利。

上月遊行期間法院外被縱火 無腰斬

上月民陣遊行期間，有人在終審法院及高院外等縱火，及在中國銀行大廈外塗污石獅子，當日警方沒有腰斬遊行。人權監察發言人葉寬柔認為，昨日警方因個別人的違法行為，就採用「連坐式」做法，要所有和平遊行者承擔，有違執法常理。

明報記者

（反修例風暴）

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