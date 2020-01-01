內地大學生涉「和你shop」被控

8名被告依次為中六生冼嘉希（18歲）、學生鄭子遜（18歲）、學生陳宇崑（16歲）、14歲中三男生、持雙程證的內地大學生何鎮宇（20歲）、報稱無業的鄭家樑（24歲）、日本餐廳廚師馮文達（27歲）及14歲中三女生。

首五被告同被控一項在公眾地方作出擾亂行為，指稱他們於2019年12月28日在上水廣場4樓「萬寧」外，在公眾地方作出喧嘩或擾騷秩序行為；鄭家樑及馮文達同被控一項襲警，指稱他們同日在廣場4樓蘇寧電器外襲擊警員X及警員Y。14歲女生被控一項管有攻擊性武器，指稱她同日在廣場4樓豐澤外管有30厘米長的鐵槌。

據悉，當日網上片段顯示首五被告涉把螺絲和宣傳單張投入「萬寧」內，並向店內顧客叫囂。警方到場拘捕，警員X疑遭第六被告拳打左眼角，及遭第七被告打頭；警員Y疑遭第六被告摑臉。兩警即日出院。

控方申請將案押後，以讓警方繼續調查。8人獲准以現金5000元保釋外出，其間不得離港，須守宵禁令；除第六被告，其餘被告禁足上水廣場。

據悉，內地生何鎮宇就讀廣東省一所師範學院。對於不准離港的保釋條件，辯方表明何因雙程證所限，須每7日回內地一次，或難守不准離港令，裁判官說：「喺香港申請延期咪得囉，唔得再返嚟（申請更改保釋條件）。」

【案件編號：FLCC5590/19】

（反修例風暴）