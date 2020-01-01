貼文宣孕婦被捕嘔吐 4小時後始送院

前晚9時許，6名男女於天水圍銀座行人隧道貼文宣，大批警員突到場，6人被要求蹲地受查，其中一名孕婦當場多次嘔吐，6人其後被押上警車帶回天水圍警署，包括孕婦。

警稱女子兩次拒絕送院

孕婦男友：警誤會意思

警方稱，前晚9時許接報有人在天水圍天城路附近行人隧道，以強力噴漆膠水毁壞行人路，警員10分鐘內到場，在隧道內拘捕1男5女（16至26歲），涉嫌刑事毁壞。其間一名22歲被捕女子不適嘔吐，警員先後在現場及到達天水圍警署時詢問需否送院，女子皆拒絕。其後該女子向警員表示是孕婦及不適，警員安排她送院。

警方強調不會阻礙任何人治療，絕對尊重任何人應有權利。案中5人獲保釋，另一18歲女子因不適於博愛醫院留院觀察。

消防處表示，昨凌晨零時31分接獲天水圍警署的救護車請求，救護車12分鐘後抵達警署接載該孕婦，1時05分開車離開，12分鐘後抵達天水圍醫院。

時為候任元朗區議員的林進說，事發時與義務律師到警署跟進，當時未確認有孕婦被捕，至孕婦男友近凌晨零時求助才確認。林說當刻立即致電天水圍警署，要求盡快安排孕婦送院，接線警員稱「我哋啱啱都知道佢係（孕婦），安排緊」。

孕婦男友透過林進向本報表示，女友嘔吐時警員表示已叫白車，其後問女友「有無事」，女友表示「無事」，認為警方誤會女友拒絕送院。

（反修例風暴）