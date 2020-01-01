林鄭警總派飯 籲續撐「我作為特首」

林太昨參觀工展會和到訪警總，沒安排傳媒採訪，她到訪警總的衣著與參觀工展會時一樣。據「向香港警察致敬」專頁的影片，林太向警員派飯盒，並在場發表講話，稱過去近7個月警隊承受非常大壓力，「可以說香港沒有了這支警隊，我們的日子很難過」，稱警隊為維持治安出汗、流血，更有警察因為見到家人被欺凌而流淚。她激昂地說：「大家共同努力，將流血流淚流汗的日子一掃而清。」在場警員熱烈拍掌叫好。政府新聞稿表示，林鄭到訪灣仔警察總部是了解警隊後勤支援服務及警察公共關係科工作。

花94萬拍片 稱對動盪有責

政府昨發布拍攝林鄭和部分司局長的短片，回望過去一年和展望新一年。特首辦回覆本報查詢，稱短片由外判公司負責，開支約94萬。林太在片中表示，2019年香港經歷前所未有的嚴峻挑戰，反修例運動而引起的社會動盪持續逾半年，作為特首「責無旁貸」，她會虛心聆聽，為社會尋找出路。她提到，政府亦要承認制度的不足和多年來累積的深層次矛盾，又願社會早日復和，香港重新出發。

（反修例風暴）