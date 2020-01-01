「渠蓋」擊打清障者 警拘3男 除夕多人就逮 涉「私了」縱火網上煽惑襲警

昨稱未知施襲物是否「渠蓋」

12月1日凌晨，53歲男子在旺角彌敦道旺角道交界清理路障時，遭戴口罩男子以硬物擊頭，頭破血流、一度癱坐路面，其手機不知所終。男子腦部積血，頭部縫10針，未有生命危險。

毒品調查科行動組警司鄒旺忠表示，警方透過翻看大量閉路電視片段，「順藤摸瓜」鎖定疑犯，昨日在鴨脷洲利東邨、荃灣沙嘴道及中區寶雲道拘捕3名男子，年齡介乎33至34歲，報稱自僱及從事室內設計，其中一名33歲男子涉嫌有意圖傷人及非法集結，另外兩名接載他到現場及離開的34歲男子則涉嫌協助傷人及非法集結被捕。

一人涉施襲兩人涉協助離開

警方調查後相信他們互相認識，當時共同前往示威現場，調查後未有拘捕涉嫌偷手機的人，亦未知施襲用的硬物是否渠蓋。鄒旺忠批評「暴徒」的暴力行為無日無之，四周的人對其行動鼓勵、吶喊，並以雨傘阻擋，增加警方調查難度。

7人涉港鐵站口縱火及傷人等

另外，警方有組織罪案及三合會調查科昨日拘捕6男1女，年齡19至56歲，涉嫌在10月6日、10月20日及11月2日在旺角及油麻地參與非法集結、縱火及傷人，其中一名56歲男子及22歲女子涉嫌10月6日在旺角區因影相及清路障問題「私了」兩人；另一19歲男子涉嫌11月2日在旺角港鐵站C1出口縱火；另外4名男子涉嫌在10月20日及11月2日在油麻地及旺角非法集結。

7人將被通宵扣查，案件仍在調查中。有組織罪案及三合會調查科總督察鄧翊几表示「暴徒」不要心存僥倖，警方必定全力追查有關案件，務求將涉案者繩之於法。

有人涉用起底警資料借貸

另外，警方昨在全港多區拘捕5名男子，年齡由24至47歲，分別涉嫌在網上煽惑他人襲擊警員及其家屬、串謀意圖造成身體嚴重傷害而傷人及詐騙。

警方網絡安全及科技罪案調查科表示有人於10月起，在不同網上社交平台煽惑他人襲擊警員，更有人利用已被起底的警員資料借貸。

明報記者

（反修例風暴）