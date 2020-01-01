警沙田坳道檢汽油及樽 稱可製百枚彈 料除夕元旦用

東九龍總區刑事總督察王爾威昨日向傳媒表示，警察總部刑事部透過調查一些早前被捕者，得知有人將汽油彈原料藏在上址。他不點名批評有傳媒美化汽油彈，指「汽油彈藏着無限溫柔」；他強調，汽油彈為攻擊性武器及爆炸品，「汽油彈只有藏着犯罪元素」，呼籲市民不要被人煽動使用汽油彈；檢獲汽油彈地點鄰近行山徑，平日不少行山人士行經，批評有人不負責任，將汽油彈藏於該處構成危險。

安全考慮 城大搜員工儲物

教職員協會批侵私隱

另外，城市大學12月中在校園內發現幾箱懷疑爆炸品，包括汽油彈、粉塵彈。據了解，校方之後向各部門及學系的高層發信，促全面搜查員工私人儲物地方，包括儲物櫃、櫥櫃、紙箱等，確保沒有「未經許可的危險品」（unauthorised dangerous goods）。信中稱，校方會以備用鑰匙進入上鎖的辦公室，打開儲物櫃等，職員毋須在場，並強調不會翻尋私人物品，僅稍作檢視。

城大教職員協會主席謝永齡稱，據知聖誕前，個別部門已完成搜查，他認為校方沒有強烈理據搜員工私人地方，「不能假設於大學附近有爆炸品，就要師生負責」，批評校方此舉侵犯私隱，被搜員工對此甚為不滿。

城大回應稱，於12月13日晚上在校園內發現幾箱懷疑汽油彈，基於安全考慮，已即時通報相關政府部門處理；為確保校園安全和保障教職員及學生的安全，城大要求所有部門主管、院長及系主任全面搜查是否藏有未經批准的危險品。大學亦要求所有部門或學系與個別教職員協調，是否需要檢查。

黑衣人長沙灣政府合署縱火

另外，昨日凌晨3時許，6名穿著黑衣及戴黑色頭套男子，在長沙灣荔灣道19號荔枝角政府合署近入口對開出現，其間向大門外淋潑不明液體，並投擲懷疑汽油彈引起火警，保安見狀報警。警員接報到場時火勢已自行熄滅，大門捲閘及地下被熏黑，現場遺下一些玻璃碎及裝有不明液體的膠樽及玻璃樽，警方檢走化驗，案件列縱火，交由深水埗警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕，政府合署辦公未受影響。

（反修例風暴）