警海港城時代廣場高調截查 未見搗亂

海港城不見示威者

商戶見警察拉閘

昨晚7時許，海港城港威中心內約有70名軍裝及便衣警員高調巡邏，他們配備防暴裝備並手持圓盾，不時截查場內市民，主要為年輕人。有商戶見警察行動隨即拉閘。有別於聖誕執勤的便衣警未有背心、「行動呼號」等識認，昨晚警察均穿上防暴裝備，背心有「警察」字樣，頭盔亦顯示所屬小隊。本報記者所見，天星碼頭一帶人流不多，附近警力亦比平安夜少，海港城內外均不見示威者聚集。

銅鑼灣一帶亦有大批防暴警察戒備，6時許有大型旅遊巴接載防暴警察到場。7時許約有40名戴口罩者於時代廣場內高叫口號及合唱《願榮光歸香港》，及以普通話叫「光復香港，時代革命」等口號。他們游走商舖之間，沒有破壞搗亂。

晚上8時許，防暴警察沒有進入時代廣場執法，但就在地下連卡佛對出空地拉起橙色膠帶設防線，並截查約8人，部分人從商場離開。另有約10名防暴警察於時代廣場電梯口一字排開，警員開咪稱會截查可疑的人，「確保香港有一個好正常嘅除夕夜」，引起在場市民鼓譟，警員則強調截查行動屬正常。至8時半，警員完成截查並收起膠帶，部分警員撤離。

（反修例風暴）