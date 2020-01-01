群眾倒數喊抗爭口號 汽油彈送除夕 催淚彈迎新年

警：「暴徒」3區擲汽油彈

警專用停車場數車燒毁

警方今晨零時20分在社交媒體稱，有暴徒分別在屯門、荃灣及旺角投擲汽油彈，踏入凌晨有暴徒於旺角彌敦道擲汽油彈，有人佔據彌敦道及山東街一帶，警方施放催淚煙驅散；昨晚約9時，有數名黑衫蒙面者在近友愛輕鐵站附近，向在場警車投擲5至6枚汽油彈；約10時半，有暴徒向荃灣警署旁停車場投擲汽油彈，導致3輛私家車着火。警方重申絕不姑息違法行為，必定嚴正執法。

昨晚除夕沒有璀璨煙火，有網民號召傍晚6時起，分別到時代廣場、圓方、海港城三大慶祝熱點「和你Shop」，防暴警在各商場外戒備，截查多人（見另稿）。

然而，街頭暴力未有平息，其中毗鄰荃灣警署、屬警方專用的停車場，昨晚10時半接到報案，有目擊者稱看到有人擲汽油彈，現場傳出爆炸聲，並波及最少3至4架私家車，消防其後到場將火救熄。

8．31事件4月 警太子站驅人

屬衝突黑點的太子及旺角一帶，除夕夜適逢太子站8．31事件4個月，傍晚起陸續有市民聚集旺角警署附近，並於太子站外燒冥鏹及獻花，防暴警至少3次清理白花；其間防暴警多次警告將驅散人群，在扣查兩三人期間，有防暴警突向市民噴胡椒噴劑。旺角警署天台一度有警察展示藍旗，並手持防暴長槍戒備，約5分鐘後舉起橙旗，警告發射橡膠彈或布袋彈。港鐵之後關閉太子站B及C出口。

示威者旺角堵路放煙花縱火

警射水炮清障拉人

踏入9時，一群黑衣人走出彌敦道，以油尖旺區議會的聖誕新年燈飾、垃圾袋等堵塞彌敦道南行線，「速龍小隊」隨即趕至驅散及清理路障，至少制服兩人。警方其後出動吊臂車等搬走路障。

11時許，警方出動銳武裝甲車及水炮車到彌敦道與登打士街一帶戒備。有示威者在彌敦道路面放置大釘，警方以槌打平。水炮車之後駛到彌敦道與豉油街交界，並向豉油街射水，市民爭相走避，有記者被噴中不停咳嗽。有示威者之後砸壞交通燈，警方隨即到場追捕，並封鎖咸美頓街，要求所有傳媒後退，曾有推撞，現場所見帶走最少兩人上警車。

踏入2020年，有示威者在彌敦道縱火焚燒雜物，而於油麻地登打士街及咸美頓街一帶彌敦道，更有示威者放煙花。防暴警約於零時07分向示威者方向發射多發催淚彈，現場消息稱最少4發，其後警方封鎖旺角彌敦道一帶，不准市民由砵蘭街進入彌敦道，並不時以強光照向人群。

少年疑逃警追 馬路撞電單車

離開拒送院 司機受傷

昨午5時許，一名少年疑逃避警方追捕時衝出馬路，在彌敦道太子道西交界被一輛電單車撞倒。有目擊者稱，該少年在旺角警署對出附近派發「V煞」面具，有防暴警走出警署上前查問，少年驚慌下跑出馬路，被彌敦道南行的一架電單車撞倒。事發後涉事電單車橫躺十字路口，有油漏出，司機倒臥地上，面部及手部流血，其後清醒送往廣華醫院治理。少年拒絕送院，自行離開。

除夕多區人鏈 續爭五大訴求

此外，一批網民發起在銅鑼灣、觀塘、將軍澳多區舉行人鏈活動，並亮起手機閃光燈，宣傳今日遊行、爭取五大訴求及追究警暴問題等。

明報記者

（反修例風暴）

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