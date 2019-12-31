青年藏士巴拿六角匙 缺證據獲撤控

被告為報稱醫療助理的吳敬琛（25歲），據控方案情，11月2日下午，警方於灣仔莊士敦道與蘭杜街交界驅散時，身穿黑衣、戴黑色口罩的被告逃跑，警方在其背包搜獲士巴拿及六角匙。

控方在庭上透露，索取律政司意見後，認為被告雖可疑，但未有足夠證據起訴，申請撤回控罪，獲裁判官批准。據了解，律政司未能對被告管有有關物品的意圖達成共識。

另3名同日被捕男子昨亦再提堂，同報稱學生的王瀚文（16歲）和許瀧濼（19歲）原被控管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用，許被改控在公眾地方造成阻礙，押後2月10日再訊。

廣告設計師張俊文（22歲）原被控襲警，被加控管有物品意圖損壞財產罪名，和王瀚文的案件一同押後2月24日再訊。

【案件編號：ESCC2460、2464－66/19】

（反修例風暴）