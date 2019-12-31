上任前接預約檢控 仇栩欣告襲警 囚逾3月即失議員資格 稱「政治清算」

仇栩欣表示，昨日中午12時許收到警方電話，要求她今早10時到警署，正式就8月11日的事件控告她襲警。她與律師商討後，改為11時到警署。她表示對被控感無奈，稱各大傳媒都拍到當日情况，自己由頭到尾只在做直播。

直播影防暴 被警搶手機按地多處瘀傷

根據當日的直播片段及傳媒報道，仇當日尾隨兩名巡邏的防暴警在北角街頭以手機直播。兩名警員突然轉身，並說：「又喺度偷影我哋」、「你影啲咩呀？」其中一名警員伸手搶她手機，仇其後被制服按壓地上拘捕，雙臂多處瘀傷。

仇栩欣認為，在區議員元旦日履新前以及元旦遊行前夕被檢控，是一種政治清算，擔心打壓陸續有來。被問會否擔心一旦罪成，會喪失區議員資格，她說不擔心，認為「公道自在人心」，會毋懼打壓繼續服務市民。

兩法例告襲警 罪成囚6月至2年

根據《區議會條例》，民選區議員當選後被裁定觸犯任何判刑超過3個月監禁的罪行，即喪失擔任議員的資格。而根據香港法例，《警隊條例》下的襲警罪，一旦罪成，最高可被判監6個月；《侵害人身罪條例》下的襲警罪，一旦罪成，最高可判處監禁兩年。

另外，民主黨觀塘候任區議員洪駿軒及梁翊婷上月在觀塘因「公眾地方行為不檢」被捕，二人其後舉行記招稱遭警方濫用私刑，梁翊婷昨在facebook表示二人已成功踢保。

明報記者

（反修例風暴）