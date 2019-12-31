男女涉貼反修例海報 首宗票控開審

【明報專訊】兩名男女涉於8月5日全港「三罷」當日在欄杆貼文宣海報，涉違反《公眾衛生及市政條例》被警方票控，是首次有市民因貼反修例海報而被票控上庭。案件昨在西九龍裁判法院開審，控方傳召交通警員作供，他說上級着他留意有沒有人貼海報，又否認警員遇到違規貼海報時應轉介食環署處理。裁判官裁定兩人表面證供成立，明年1月續審。
控衛生條例 裁表證成立
男被告何志程（24歲）、女被告郭曉楠（24歲）昨沒有出庭，由律師林志釉代表。兩人分別被控於8月5日下午6時20分，在青衣青荃路欄杆張貼3張1米乘40厘米的海報，違反《公眾衛生及市政條例》第104A條，即在政府土地未經主管書面准許而貼海報。庭上所見，海報印有「反送中」及「罷工罷課罷市」字眼。
控方傳召葵青區交通隊高級警員劉奕鵬作供，他說巡邏車路經時，他目睹男被告在青衣北橋鐵欄旁拿着海報，女被告則扶着貼上的海報。辯方問道，當警員遇到類似情况，應否馬上聯絡食環署處理，劉否認。他說警方當日實施在公路巡邏的「特別更」，以防有人癱瘓交通，上級亦着他留意有否人貼海報，因此他見兩人貼海報即下車截查。
劉一度供稱女被告以雙手扶海報，在辯方盤問時改稱她以右手貼膠紙，左手扶海報。他說男被告手持多張海報，但有份貼膠紙，辯方質疑是否可行，他改為承認男被告沒接觸膠紙。辯方質疑他口供不一，他承認並無目睹完整貼海報過程，但強調案發只有一兩秒，而現場只有兩人攜有膠紙，他相信是被告犯事。
警認忘寫記事冊檢取膠紙
在辯方盤問下，劉承認忘了把截查過程寫在記事冊，及遺漏檢取女被告當時所用的膠紙。特委裁判官劉淑嫻裁定控罪表面證供成立，案件明年1月14日續審，辯方將傳召證人。