男女涉貼反修例海報 首宗票控開審

控衛生條例 裁表證成立

男被告何志程（24歲）、女被告郭曉楠（24歲）昨沒有出庭，由律師林志釉代表。兩人分別被控於8月5日下午6時20分，在青衣青荃路欄杆張貼3張1米乘40厘米的海報，違反《公眾衛生及市政條例》第104A條，即在政府土地未經主管書面准許而貼海報。庭上所見，海報印有「反送中」及「罷工罷課罷市」字眼。

控方傳召葵青區交通隊高級警員劉奕鵬作供，他說巡邏車路經時，他目睹男被告在青衣北橋鐵欄旁拿着海報，女被告則扶着貼上的海報。辯方問道，當警員遇到類似情况，應否馬上聯絡食環署處理，劉否認。他說警方當日實施在公路巡邏的「特別更」，以防有人癱瘓交通，上級亦着他留意有否人貼海報，因此他見兩人貼海報即下車截查。

劉一度供稱女被告以雙手扶海報，在辯方盤問時改稱她以右手貼膠紙，左手扶海報。他說男被告手持多張海報，但有份貼膠紙，辯方質疑是否可行，他改為承認男被告沒接觸膠紙。辯方質疑他口供不一，他承認並無目睹完整貼海報過程，但強調案發只有一兩秒，而現場只有兩人攜有膠紙，他相信是被告犯事。

警認忘寫記事冊檢取膠紙

在辯方盤問下，劉承認忘了把截查過程寫在記事冊，及遺漏檢取女被告當時所用的膠紙。特委裁判官劉淑嫻裁定控罪表面證供成立，案件明年1月14日續審，辯方將傳召證人。

【案件編號：WKS13795-6/19】

（反修例風暴）