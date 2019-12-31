16歲留學生涉搶槍 被指3次扣扳機

辯方：糾纏「自然反應」捉槍柄

報稱學生的被告陳鎮顯（16歲）被控襲警、抗拒警務人員、搶劫共3罪，昨在粉嶺裁判法院提訊。控罪指出，他於12月28日在上水廣場天橋襲擊警員X，抗拒適當執行職責的警員Y，以及在上水廣場2樓大堂搶劫警員Y，並劫去一支霰彈槍。裁判官批准控方將涉案警員匿名，並將案押後以待警方調查。據了解，當日有人報警稱上水廣場外天橋有途人受襲，防暴警到場目擊襲擊，被告收傘連同多人離去，警員X上前拘捕被告，遭徒手打心口，警員Y遂以襲警罪名拘捕被告，被告拒捕及逃至上水廣場，其間涉搶去Y的霰彈槍，警員曾警告他放下槍，被告沒理會，並懷疑扣下扳機3次，但未能發射。

辯方透露，被告父親為公務員，母親為長者用品公司董事，同住上水私人屋苑。被告自3年前到英國讀寄宿學校，現就讀相等於香港中五程度課程。辯方稱被告當時與警員糾纏，「自然反應捉住啲嘢」，繼而握住槍柄；而警員手持霰彈槍，並非存放在槍套內，被告無意搶槍，亦不知道如何發射。

另5男生德福商場涉襲警

另5人昨分別在觀塘裁判法院和九龍城裁判法院少年庭提訊。5名被告為楊傑朗（20歲）、兩名16歲學生麥梓希和丘澤，以及兩名14歲學生。他們各被控本月28日在德福廣場襲擊警長X、警員Y和警員Z。就觀塘裁判法院案件，辯方稱控罪書上警員身分以匿名X和Y處理，而東區裁判法院將於一個月後就相關議題裁決，具參考價值。署理主任裁判官徐綺薇回應：「到呢一刻，我覺得警察應該要披露編號。」兩案押後至明年2月再訊，各被告獲准以1000元現金、禁足德福廣場、遵守宵禁令的條件保釋。

【案件編號：FLCC5578、KTCC2253、KCCC700054/19】

（反修例風暴）