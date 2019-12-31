警：年輕人被「煽動利用」趨增

周末拘34人 最細13歲

警察公共關係科總警司郭嘉銓昨稱，過去周末警方在行動中共拘捕31男3女，年齡13至50歲，涉嫌罪名包括遊蕩、藏有工具可作非法用途、非法集結、阻差辦公等。他提及上周六上水廣場警方追捕一名紅衣男子時，他激烈反抗，過程中企圖搶槍，又稱疑犯手指已扣入扳機，「隨時可能走火，嚴重威脅在場市民」。

郭亦提及一間曾被「暴徒」搗亂的食肆（大埔超級城泰式餐廳「星泰真味」），懷疑被黑衣人投擲汽油彈；他形容有關行為和黑社會報復手段極度相似。他說，警方根據情報靈活調配警員在各商場，以防止暴徒破壞商舖，反問若無警察執法，「難道大眾希望看到商場淪為暴徒肆意施暴的無法之地？」他又說，過去數日很多年輕人被捕，警方對愈來愈多年輕人「被有心人煽動」，干犯嚴重違法罪行的趨勢表示非常憂慮及擔心。他說年輕人心智未成熟，或被人煽動，警告「有心人」勿再利用他們。

警：某些情况兒童無人陪落口供

另外，警方本月23日在回覆立法會議員張超雄的公函指出，警方或在某些情况下，例如需立刻查問16歲以下被捕人時，或未能與其父母或監護人取得聯絡，未有在他們陪同下便取得兒童口供。上月13日，警方回應立法會書面質詢時稱，根據《警察通例》，警方須採取所有合理步驟通知其家長或監護人，並在合理可行情况下，要求「合適成人」到警署陪同，方對被捕兒童或少年查問。張超雄認為警方說法前後矛盾，被捕兒童權利完全被踐踏。警方回覆本報稱，認同被捕兒童或少年有特別需要，但有關安排在某些情况下未必可行。

（反修例風暴）