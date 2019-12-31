幻彩代煙花倒數 大抽獎傍晚起登記

蘭桂坊籲和平 冀不放催淚彈

蘭桂坊協會總監張素媚稱，今晚將有逾50名「活動大使」維持秩序，希望市民和平理性表達訴求，又說警察於萬聖節前夕在蘭桂坊附近發射催淚彈，酒吧生意即按年大跌五成，本月始見起色，冀警方別再在蘭桂坊附近射催淚彈。

會展管理公司稱，今晚會按照評估作適當安排；港鐵回應商場會靈活調配人手，密切留意人流，確保通道暢通；旅發局強調活動參與者的安全一向是首要考慮，已制定一系列應變措施。

旅發局防抽獎網站被攻擊

旅發局今年特設網上倒數大抽獎，市民今晚6時至11時半可登入網頁hknycd.com登記。對於抽獎網會否被攻擊或因登入帳戶太多而「死機」，旅發局稱已有方案應對網站或被攻擊，但因保安理由，未能提供詳情。

另外，運輸署昨表示，因應除夕人流情况，今午2時開始會在中環、灣仔北及銅鑼灣分階段實施封路及交通改道安排，維園一帶亦有特別封路措施，港鐵重鐵網絡今提供通宵服務。

港島北有封路 港鐵通宵

對比去年運輸署安排，中環、銅鑼灣、尖沙嘴及紅磡等區會於除夕下午稍後時間開始分階段實施封路及交通改道安排，今年署方在新聞稿上沒提及尖沙嘴和紅磡會封路。

警察公共關係科總警司郭嘉銓昨在記者會稱，封路與否會視乎當時人流及警方情報而定，又稱網民動員很多時均是即時，警方部署要有彈性。他說平安夜警方亦有封路，不排除元旦有需要時會有臨時交通改道。

（反修例風暴）