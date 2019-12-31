網民今發起攬炒倒數 警斥邪惡 網上未見主張破壞 警：圖搞事逼放催淚彈製恐慌

網民籲多人上街喚關注

有網民在連登討論區及通訊軟件Telegram號召「攬炒跨年除夕夜行動」，呼籲市民到大型商場參與「和你Shop」，以及到人流集中的地方參與倒數。網民計劃「攬炒元旦」，呼籲多人出來藉以喚醒關注，而文宣提及「咁精彩又點少得白色煙霧作為元旦伴禮？」但網上未見有人主張破壞或衝擊。

郭：有人鼓吹用汽油彈煙霧餅

警察公共關係科總警司郭嘉銓昨在記者會稱，警方留意到有人呼籲除夕夜聚集「搞事」，目的是逼警方施放催淚彈，達到製造公眾恐慌的「邪惡」目的。

他又說，有「暴徒」鼓吹他人使用汽油彈或煙霧餅，襲擊與他們政見不同的商舖或政府部門，警方嚴厲譴責暴徒，強調「黑色恐怖絕對不會得逞」，警方會繼續主動執法，保障市民安全。

否認拍記者「大頭」放上網

警斥指控子虛烏有

另外，有報道稱上周六（28日）有防暴警疑在港鐵九龍灣站拍攝記者容貌，並上載至Telegram群組。郭嘉銓稱，相關照片並非由警員上載。他說，前線警員需不時與指揮中心保持聯絡，方便警方調派人手，因此會配備手機或相機拍攝現場大環境，強調並非「影個別人士的大頭」。他說，警方事後了解，當日有警員曾在現場拍照，但只是用來與指揮中心溝通，而該警員亦無Telegram帳戶。他說希望傳媒根據事實報道，若報道的只是「懷疑的指控」，是不負責任。

被問到會否有警員私下流傳照片後再上載上網，郭回應稱，有許多指控是「子虛烏有」，而社交媒體有很多照片，「求其攞一張之後話係警察放上去，然後要我哋解釋其實係好困難」。他說若有確切指控，呼籲有關的人向投訴警察課投訴，警方會按現有機制跟進。

另外，巴基斯坦裔商人簡浩名上周五（27日）在facebook發文稱，早前就一宗法庭案件投訴警察作假證供，警方本月初致函要求他在30日內回覆，否則有關調查或被終止，但信件拖延逾一周、明知他離港後才寄出，質疑警方藉此「撤銷」其投訴。

郭嘉銓昨日澄清上述指控並不正確，信中所指的案件並非投訴警察課調查的個案，而是當事人報的另一宗案件，與公眾示威活動無關。他強調警方有機制處理投訴個案，不存在使用任何手段故意終止調查。

明報記者

（反修例風暴）