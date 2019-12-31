多條行人天橋裝鐵絲網防擲物

路署：應部門要求加設

本報記者昨天到港九多條行人天橋觀察，發現港島至少6條行人天橋有加裝鐵絲網，包括西區中山紀念公園外橫跨干諾道西的行人天橋，金鐘中信大廈對出橫跨夏愨道的行人天橋，灣仔警察總部外橫跨告士打道的行人天橋、演藝學院對出橫跨告士打道的行人天橋、新鴻基中心橫跨告士打道的行人天橋，以及銅鑼灣信和廣場對出橫跨告士打道的行人天橋。其中信和廣場外天橋工程仍在進行，其餘天橋工程已完成。已加裝鐵絲網的行人天橋均橫跨港島主要幹道，但大部分不屬元旦遊行申請路線沿途的行人天橋。

九龍區方面，位於紅隧口理工大學對出的行人天橋亦已加裝鐵絲網，西隧口圓方對出的行人天橋則未有加裝鐵絲網。另外，網上圖片顯示，元朗大馬路與鳳翔路交界一條行人天橋上亦已加裝鐵絲網。

中西區候任區議員黃永志昨日在facebook稱，前晚凌晨收到市民通知，政府突於中山公園天橋加設鐵絲圍網，全面封鎖整條天橋「開空位」，有居民擔心如天橋兩側不幸有火警，鐵絲網會阻礙市民逃生及拯救行動。他說已向路政署反映憂慮。

公民黨立法會議員陳淑莊形容，天橋裝網後「似一個籠」，政府早前用綠色工程網包圍天橋，現時則用上以螺絲鎖死的鐵絲網，似是長期設施，批評政府做法無聊和心虛。民陣召集人岑子杰稱，若這是防備政總受到衝擊的舉動，政府「不如搵個籠困住林鄭月娥和其他官員」。

行動部高級警司汪威遜在警方記者會上表示，警方沒特別要求其他部門在天橋安裝鐵絲網，他相信是不同部門看到過去有人在天橋擲東西，甚或有人因害怕被捕而跳橋，警方歡迎任何方便警員執行職務的安全措施。

（反修例風暴）