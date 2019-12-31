鄧炳強：有人圖削執法能力 用假新聞煽動仇警

稱想「分化市民甚至警隊內部」

香港警察facebook專頁上載的短片長逾13分鐘，回顧警隊過去7個月止暴制亂的情况和警務處長鄧炳強對新一年的展望，並播放多場衝突片段。鄧炳強提到，半年前市民可安全、安心到喜歡的咖啡店喝咖啡，但有人為達目的，煽動仇恨和暴力，特別煽動年輕人用暴力；對他們認為「不聽話」的店舖施襲。

他又稱，有不少犯法、支持犯法和暴力的人，想削弱警方執法能力，「用假新聞和假消息煽動社會對警方的仇恨和誤解」；指近期有人更以黑社會手法對付店舖，但市民對暴力已感到厭倦。他又向使用暴力的人說，他們的行為不會獲社會支持，警方會盡一切辦法拘捕他們。

林鄭：破壞交通燈維修開支3000萬

另外，特首林鄭月娥昨日到訪機電工程署和運輸署，參觀交通燈工作坊等。自6月以來，全港約750組交通燈先後遭破壞逾1400次，林鄭月娥稱，過去多月已更換超過5000個燈號及100個控制器，相當於正常情况下10年的零件使用數量，涉及額外維修開支約3000萬元。

此外，新華社發表時事評論文章，形容剛過去的聖誕假期，在全港多區作滋擾破壞活動的人是暴徒，令本應平安祥和的假日蒙上暴力陰影。文章說，其間兩名青年為躲避警方截查，試圖逃走時不幸墜樓受傷，令人痛心的同時，更須深究到底是誰將香港年輕人推下了黑暗的深淵。

文章批評反中亂港分子的一貫邏輯是惡意消費不幸事件，煽動仇警情緒，從而挑起下一輪衝突，才能有藉口延續這場已經式微的所謂抗爭運動，認為各界應與暴力「割席」，對惡行說不。

（反修例風暴）