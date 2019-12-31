稱有人「帶示威者入元朗牽引」7‧21 江永祥：非警結論 林卓廷轟二度傷害

受訪稱信8．31打死人者「圍爐取暖」

江永祥在有線新聞反修例風暴回顧的訪問提到，當警察見到危險，是責無旁貸，要上前處理，「逃走不是一個選擇」。記者隨即問7．21事件中最先到元朗站的兩名軍裝警員為何逃走，江說：「我不會說當時情况是逃走，因為大家可能要將畫面拉番闊一點，是……由一班人……帶一班……示威者入元朗……而牽引成件事」，並指兩名警員有「做到嘢」，將資訊交予上級。他又說，8．31太子站事件中，有畫面拍攝到有「暴徒」在現場換衣服或扔下武器；對於不少人相信事件有人死亡，他說「很多人都希望用不同資料去確認心中的想法及理念，心理學上稱為confirmation bias，圍爐取暖」。

江永祥昨天在警方記者會中被五度追問事件，他說當日受訪回答很多問題，報道引述的只是訪問一小部分，其言論是根據自己在不同傳媒或畫面的觀察，不代表警方對事件的結論，警方譴責事件中任何暴力。他說警方仍在調查事件，至今拘捕37人，其中7人被檢控，投訴警察課正處理數宗投訴，相信當調查工作完成，大眾可更清楚了解事件。他以案件已進入司法程序為由，不作其他評論。

被問到基於什麼畫面觀察得出說法、其口中的「一班人」是誰、是否意指林卓廷、在調查期間發表意見是否不負責任等，江永祥均沒回應。警察公共關係科總警司郭嘉銓代答稱無補充。

林卓廷：將暴行扭曲 質疑會否客觀調查

林卓廷批評江的言論荒謬及失實，將警隊蓄意縱容白衣人，包括黑社會無差別襲擊市民的暴行扭曲為「有人帶示威者去元朗搞事」，並認為公眾會質疑警隊能否客觀調查。

案件由新界北總區重案組調查，案發時任元朗警區助理指揮官（刑事）的游乃強，其後被調職至新界北總區，被質疑能否公平調查。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華說，警方認為無證據以致要對游啟動紀律程序，其職務調任是正常；而刑事檢控調查是綜合調查，「絕對不是某一個人在某一個單位可以影響整個調查」。

（反修例風暴）