元旦遊行籲不「裝修」警克制 民陣應要求澄清假文宣 警：歡迎割席暴力

民陣召集人岑子杰則希望當日不要有「裝修」行動。

沿途42工會擺站 促警勿未起步便舉旗

民陣元旦遊行明日下午2時在維園中央草坪集合，3時起步遊行至遮打道行人專用區，會由當日履新的區議員在隊頭帶領遊行，沿途至終點會有42個工會擺街站，讓市民登記入會。

民陣召集人岑子杰表示，希望警方確保專業克制，不要如12月8日遊行般，在遊行未起步已「舉黑旗（警告放催淚彈）」、「搵防暴包圍遊行路線」，若有事應先通知民陣處理；如參與遊行人數多，民陣會提早起步。他說希望當日不要有「裝修」行動，因市民需時登記加入工會，為日後「三罷」做準備，亦不想有事件讓警方製造藉口胡作非為。

岑稱，不少被拘捕的示威者擔心香港這場運動如何走下去、五大訴求未爭取到，他呼籲在拘留所外的香港人「代替在拘留所內的手足行出來，迫爆港島」。

警向民陣傳「裝修」假圖 警告法律後果

陳皓桓昨日向傳媒公開警方發給他的錄音短訊，一名自稱負責警民關係的警察向他轉發一張圖片，指是網上流傳的圖片，希望民陣在記者會和網上澄清，並稱「如果（民陣）無澄清，到時如果有人裝修任何舖頭，你哋又唔澄清，有機會（有）煽動佢哋嘅嫌疑」。民陣發布警方轉發予他們的改圖，字樣、用色都與民陣遊行海報的原圖相似，改圖將民陣遊行主題改為「毋忘報仇 全城裝修」，又將原圖中勾手指尾的圖改為舉中指。

對於民陣公開否認曾作出有關宣傳，警察公共關係科總警司郭嘉銓兩度「感謝」民陣，在開場白主動提到「我們歡迎民陣與暴力割席」，感謝民陣主動澄清。他又呼籲民陣不要協助掩飾或美化暴力行為，「因為這些暴行並非所謂的裝修，而是嚴重的刑事毁壞罪行」。

港島總區警司（行動）曾繁瀚談及民陣遊行安排時，亦「多謝」民陣澄清，但他稱由於有關帖子已發布，「難保當日可能引致某些激進分子作出暴力行為」，再次呼籲參與者切勿使用暴力。他說，警方尊重市民遊行集會權利，但亦有責任確保公共安全及公共秩序，如發生暴力事件，警方會果斷採取執法行動，或有需要解散活動，呼籲主辦方及糾察盡力協助疏散人群。他說，警方將開放遊行路線西行全線及部分電車路，東行線則留給緊急車輛使用。

民陣質疑假海報源自建制群組 「割席警暴與A貨」

民陣昨日傍晚再回應，民陣在警隊轉發海報前，從未於各Telegram「公海」、討論區發現相關改圖，質疑警隊發出的假海報的來源是建制派群組。對於警隊稱「歡迎民陣與暴力割席」，民陣表示對相關言論百思不得其解，重申「我們一定會與警察的暴力割席」，而「民陣在記者會就假海報的說明，是對A貨割席，不要搞錯」。

明報記者

（反修例風暴）

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