工程專家：明日大嶼需填更高

美國有研究機構今年發表報告，揭示本港未來水浸高危地區，包括「明日大嶼」交椅洲人工島。關國雄說以交椅洲為例，「該處水深10米，一般填海填到10幾米高，將來或再升高1米至1米半」。另外，本港常用的直立或堆石式海堤，前者防波能力較弱，但適合興建碼頭；後者防浪功效更佳，然而杏花邨例子反映也難擋「超強颱風」。他建議政府日後考慮另一款「弧形海堤」，即堆防浪石配合呈弧形的混凝土牆，將海水「反彈」回海面。

公民黨立法會議員陳淑莊認為，風災遺留「手尾」似「無底深潭」，「不止錢，還有技術支援」，「連起擋水板都可能違例，要問屋宇署、消防處等，業主不可能這般專業及跟到咁足」。她建議政府成立跨部門小組，主動為受影響屋苑提供技術支援。