工程專家：明日大嶼需填更高

【明報專訊】本港前年及去年兩遇「超強颱風」吹襲，事隔超過一年，多個受風災破壞的臨海屋苑仍面臨大量維修、保險及管理費等問題。港大土木工程系教授關國雄認為，相比改造現有屋苑，預防工作更易做，預料日後填海要「填高一點」及加高防波堤即可；反觀現有屋苑設計「已成定局」，改善工程牽一髮動全身，「如杏花邨要加高海堤、疏水，除了屋苑範圍，鄰近的遊樂場相關設施都要一併改善，要全盤考慮才奏效」，倘無政府主導協助，業主難入手。
美國有研究機構今年發表報告，揭示本港未來水浸高危地區，包括「明日大嶼」交椅洲人工島。關國雄說以交椅洲為例，「該處水深10米，一般填海填到10幾米高，將來或再升高1米至1米半」。另外，本港常用的直立或堆石式海堤，前者防波能力較弱，但適合興建碼頭；後者防浪功效更佳，然而杏花邨例子反映也難擋「超強颱風」。他建議政府日後考慮另一款「弧形海堤」，即堆防浪石配合呈弧形的混凝土牆，將海水「反彈」回海面。
公民黨立法會議員陳淑莊認為，風災遺留「手尾」似「無底深潭」，「不止錢，還有技術支援」，「連起擋水板都可能違例，要問屋宇署、消防處等，業主不可能這般專業及跟到咁足」。她建議政府成立跨部門小組，主動為受影響屋苑提供技術支援。