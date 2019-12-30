顧問稱毋須入則 杏花邨擋水閘收清拆令

轟港鐵物管監督不善

業委會：曾追問須否入則

杏花邨工程在施工時已埋下「伏線」。杏花邨業委會主席林偉超說，曾多次追問物管公司，擋水閘工程是否須向屋宇署「入則」，物管7月去信工程顧問及相關部門查詢；工程顧問「認可人士」7月底回覆，稱擋水閘屬臨時措施，不涉及構築物的結構改動，毋須申請改動及加建工程及入則。

顧問稱不涉結構改動

消防曾發信指或影響逃生

不過，本報獲悉消防處8月向港鐵物管發信，提及「工程或會對樓宇在地面進出途徑或逃生通道帶來不同程度影響」，建議「確保安裝擋水閘能符合屋宇署相關守則」。林偉超說按時序，物管8月底已知工程「或有問題」，質疑為何拖至9月屋宇署發清拆令才跟進，「中間相隔一個月真空期，物管做了什麼？」據悉，工程顧問連同施工費逾百萬元，物管已支付其中50萬元。

本報上周向屋宇署及港鐵查詢進展，屋宇署稱已收到杏花邨管理處委聘的認可人士提交進一步資料，現正審研。港鐵在回覆中再次引述工程顧問說法；至於一旦擋水閘被裁定「僭建」，賠償及重建費用誰付等，發言人未回覆。

屋署：正審研顧問提交資料

港大土木工程系教授關國雄稱，此事中最大責任是工程「認可人士」，物管聽從其說法「程序上無問題」，他說行內視擋水板工程「濕碎」，少有涉及結構改動，「未必諗到要入則」；惟今次事件中，擋水板有可能阻塞走火通道，「慣例要問聲屋宇署」。他又稱工程目前未被正式判定「僭建」，現階段仍可使用。港島區立法會議員公民黨陳淑莊批評，港鐵物管態度散漫致問題「愈滾愈大」，「消防處8月在信中講到咁白，物管到底有無找屋宇署問清楚？」她質疑過程中或涉及人為疏忽。