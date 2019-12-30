山竹後遺 兩屋苑保費飈逾倍 杏花邨最高可逾2000萬 議員促政府介入協調

明報記者 高卓怡

杏花邨去年索償5435萬

海怡2625萬超保費6倍

綜合兩屋苑物管處通告及內部文件，歷超強颱風「天鴿」（2017年）及「山竹」（2018年）破壞後，海怡半島去年至今年5月索償2625萬元，為362萬元保險費的7倍；杏花邨去年索償金額更高達5435萬元。

物管月內通知 保單月底到期

業委會：無時間諮詢求助

杏花邨業委會主席林偉超說，原有保單將於本月31日（周二）到期，惟今月才收到港鐵物業管理處通知，2020年保費要大幅加至1680萬元（加30%墊底費）至2054萬元不等（見表），他批評因時間倉促，無時間做足夠諮詢及尋求專業協助。他說，如選擇無墊底費的2054萬元方案，合約為期兩年，費用將逾4000萬元，佔屋苑來年1.2億元預算開支的三分之一。雖然杏花邨未有法團，但按現行《建築物管理條例》規定，如服務價值超過每年預算兩成，須召開業主大會通過。

稱物管倡先簽單再開大會

「逼硬食天價方案」

林偉超引述物管處解釋，稱9月已招標，11月中下旬才敲定中標者，因涉款巨大，而業主大會最快明年1月才可開會，物管處建議先買最便宜的1680萬元（加30%墊底費）方案，為期半年，再視乎大會決定何種方案。林批評物管處做法形同逼業主「硬食」天價方案，「得半個月時間考慮，叫人點決定？」

管理費或需翻倍補數

投保與斥資防風「陷兩難」

另外，他說由於保費高昂，料管理費將「有加無減」，否則屋苑有財赤危險。林說屋苑儲備金僅有4000萬元（未計管理費收入），初步估計，管理費或要「翻倍」才能補數，惟目前陷兩難，一方面面對保費大加，另一方面要花費改善防風措施，否則保費勢再加，形成惡性循環。

他說因屋苑屬私樓，海堤是私人範圍，加上未有法團等限制，「無論錢或技術」均求助無門，又質疑港鐵物管防風措施差，導致災情嚴重，索償金額高，仍堅持收8%管理人酬金屬「不可接受」。

港鐵：一直有諮詢業委會

港鐵回覆，管理處一直有諮詢業委會，一直按既定的嚴謹、公平機制和程序處理保險事宜，要得到業委會同意才可作實。

除了杏花邨，港島另一颱風「重災區」海怡半島，保費亦由原來每年的362萬元，加至833萬元，管理處向業主發信，解釋是因索償額高達保險費7倍所致。

本報亦比較沙田第一城及麗港城等無受風災嚴重影響的大型屋苑，兩屋苑保費也加價，但加幅遠低於重災屋苑，且2020年可凍結管理費。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，保費加幅視乎索償金額及風險管理評估，他說其中「最致命」因素是屋苑兩度受風災破壞，「天鴿」後「山竹」破壞程度無好轉，「反映屋苑風險管理差」。保險界立法會議員陳健波表示，明白保險公司難做，但認為「業主無辜受害」，因買樓時難料風災，如今問題無法「收科」，呼籲政府主動介入，「要有解決民生問題勇氣」。港島區立法會議員陳淑莊亦建議成立跨部門小組，主動為業主協調。

香港保險聯會今年3月公布，去年「山竹」造成的破壞引發共3.2萬宗保險申索，涉及金額29億元，其中近22億元來自財產損失。

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