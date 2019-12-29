林鄭fb示市民賀卡 稱認真反思批評

網民：自我感覺良好

寄卡者：您辛苦了

林太在fb展示她收到的聖誕卡，其中一張清楚展示內容。寄卡者為「羅女士」，上款寫上「尊敬的林鄭特首」，「羅女士」自稱普通市民、來自特殊教育需要家庭，自林太上任以來，感受到她對基層市民的不離不棄，亦非常欣賞林太的工作才華。羅女士又對林太說「您辛苦了」，「只願你能繼續為我們出謀獻策，我絕對支持你，希望你不怕艱辛」。

該帖文上載了4小時，得到4000多個「嬲嬲」、2000個「讚好」。多名網民留言「五大訴求 缺一不可」；有網民批評林太「自我感覺良好」，又稱「客觀事實係，每日全香港有數以百萬計的香港人因為你種種所作所為，不斷痛罵詛咒你」，有人批評她只是選擇自己想聽的意見。也有網民留言支持林太，着她和香港警察加油；有網民問何時為《基本法》23條立法，又要求林太親自為警方打氣。

（反修例風暴）