港鐵新工會主席：盼公開CCTV建市民信任

據勞工處資料，截至去年底，本港有10個鐵路相關的工會，而「港鐵新動力」是在反修例風波中誕生。本身是東鐵線車長的工會主席陳凱暉表示，港鐵在連場示威當中有不少令人不滿的決定，在8．31事件後，他決定成立工會，希望凝聚有相同理念的人，為港鐵新一代員工發聲，工會11月正式刊憲成立，至今已收了300多名會員。現時港鐵在本地及海外員工共有逾3.1萬人。

工作未受壓 「最多一世做車長」

陳說，部分同事政治取態偏「藍」，工會正式成立後，他立即被踢出其中一個同事間的通訊群組；而現時工作上未受打壓，但已做好心理準備，「最多一世做車長」。

逾半年的示威浪潮中，7．21元朗事件和8．31太子站事件都與港鐵扯上關係，陳凱暉說，不少員工不認同港鐵的處理手法，工會早前向約100名會員發出問卷，詢問有何議題最需要向管理層反映，結果逾七成人要求完整公開7．21及8．31事件的閉路電視片段。他認為港鐵在事件中處理不當，他以7．21為例，「如果及時飛站，整件事就可避免發生，為何港鐵後來可以經常突然決定飛站，7．21當晚不能？」

毁電纜危險 惟理解示威者

有40年歷史的港鐵近月被標籤為「黨鐵」，陳凱暉也認同這個稱號，「以往港鐵只是被批評年年加價，但現在已是另一個層次」。他說，在反修例示威之初，示威者仍會付現金買車票，但官媒於8月批評港鐵後，其態度就180度轉變，經常封站和飛站，才引致市民不滿。

近月不時有示威者「裝修」（破壞）港鐵，陳凱暉服務的東鐵線也常被破壞。他說曾有同事駕駛的列車被擲汽油彈及鐵支，他認為破壞架空電纜等設施很危險，但亦理解示威者的行動。他認為港鐵應採取措施化解市民的不信任，包括公開8．31事件所有閉路電視片段、不要每月21日都提早關閉元朗站等。

港鐵回應稱，7．21當晚已按既定程序盡力處理當時的情况，8．31各相關車站的閉路電視片段會保留3年；至於公眾活動期間調整列車服務，港鐵稱是基於與政府相關部門的風險評估而作出的不得已決定，所有安排均以維護乘客、職員及鐵路網絡安全為大前提。

明報記者 畢嘉敏

（反修例風暴）