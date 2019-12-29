創辦人：登記導師過千 海外港人想出力

不想中學生錯失上大學機會

90後的阿堯是IT人，10月中與一名在台灣工作的同事創辦義補配對平台「發夢返黎上網補習」，透過視像軟件「ZOOM」，安排導師與學生一對一「面對面」補習。平台設立兩個月，已吸引逾800名學生報名，近半數是中六生，已登記的補習導師更是過千，其中不乏海外港人，「海外港人很想盡一分力，但苦無途徑，網上義補就成為一個渠道，結果很多海外華人響應」，他笑言有導師畢業於名牌大學，「廣告說哈佛、柏克萊是真的」。

「萬般皆下品，唯有讀書高」，畢業於中大的阿堯深明這個道理，「不成為大學生，你不可能在這個體制內做到你想做的事」，他說參加補習的學生面對的困難甚多，有學生受到運動「直接影響」，另有學生遭到家人經濟封鎖，或身邊氣氛令他們無法專心讀書。「今次事件是一時，但佢哋人生係一世，唔應該因為一時嘅東西，喪失佢人生之後嘅可能，我想佢哋過番個佢應有嘅人生」。

反修例運動完結似是遙遙無期，阿堯希望幫到更多中學生，無奈自己與其他平台的管理員早已中學畢業，接觸到的中學生有限，早前他特意為平台開設Instagram帳號，吸納更多中學生，「知道他們不用facebook，開IG多了很多中學生」。

（反修例風暴）