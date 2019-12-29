特寫：網上義補平台支援 隔屏幕補習 反修例生導師建互信

明報記者 黃詩雅

反修例示威蔓延全城，不少中學生均有不同程度參與，就讀中六的彤彤是其中一人，「最深刻的一次是6•12」，當日她與同學邊溫習邊觀看現場直播，後來看到警方向示威者發射催淚彈，即使翌日是生物科考試，她也無法投入溫習，「當刻好唔開心，自己幫唔到佢哋，好自責」。彤彤亦試過上課時將電話藏在抽屜內看直播，又會和同學在學校看警方例行記者會的直播，「一路睇一路鬧」，她憶述時仍難掩怒氣。

一度認為成績好亦無用

用學業時間爭取訴求

彤彤一度認為，社會變成今時今日的局面，成績再好亦無用，寧願用學業時間爭取訴求，她在學期初參與罷課，每周花兩日製作及張貼文宣，「想用文字感染其他人」；但後來見文憑試在即，經過一輪掙扎，決定收拾心情發憤讀書，盼能擠上通往大學的列車，卻碰上政府宣布停課，教學進度被拖慢，其中電腦科至12月中仍未完成課程教學。

彤彤偶然在社交平台見到義補平台「發夢返黎上網補習」的宣傳，平台為受反修例運動影響的中學生提供免費的一對一網上補習。彤彤報名後獲分配兩名導師補習數學及生物科，她認為導師更能遷就自己的學習進度，於是取消原先補習社的補習，「就算唔明，老師都好有耐心解到你明」。她說，補習前導師會先發送電子版的練習題目，到補習時她便將鏡頭朝向練習題，導師那方的畫面則像一塊黑板，寫滿不同公式和筆記。

未見過導師也視為朋友

即使從未見過導師真面目，彤彤已視他們為朋友，又形容他們「很有親切感」，她平日會主動與導師閒聊，更放心分享自己參與遊行或其他反修例行動的經歷， 「大家知係自己友，知道對方係手足，冇乜隔閡」。

導師：主動發信息關心學生

任職中學教師的阿晴早前申請成為義補導師，希望利用公餘時間，用自己專長幫助受影響學生。她說，見不到學生的樣子是最大困難，「看不到其表情，我不太肯定她（學生）是否真的明白」。慶幸現時補習了一個多月，阿晴開始與學生建立默契，憑語氣猜出學生是否懂得解題，「我會問『你識唔識啊』，她會『嗯……』，可能係扮緊識，試緊，但其實撞咗好耐」。阿晴說，其學生較早前罷課，有一個課題進度落後，「公式完全背不到」，經過每周一次的補習，學生現在總算懂得解題，亦令她感到有成功感。

除了周末在網上補習外，阿晴平日亦會主動發信息關心學生，問及社會事件對學生的影響，雖然學生沒有向她透露太多，她卻未有因此灰心，「我覺得她應該要有戒心，始終她未見過我，總之我見到她覆機我便OK」。反而在任教的學校，阿晴鮮有與學生談及政治話題，「喺學校要避忌嘅，大家都會識做，教育局出咗指引嘛」，但總有學生會向自己提及反修例的事，阿晴選擇多聆聽、少加插個人意見，了解學生各種想法背後的原因和行動。

（反修例風暴）