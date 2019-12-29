引喻批示威者「私了」如惡魔 律師會長：政見不同不等於合理犯法

郭榮鏗：縱容警濫權最損法治

法律界立法會議員郭榮鏗回應稱，法治除了守法之外，其中一個最重要元素是當權者必須遵守憲法原則，如果縱容警方濫權、不守法，這是破壞法治的最大元素。他又稱，政府訂立一些違反法治原則及憲法的法案，也是嚴重破壞法治。

彭韻僖稱，這段日子很多朋友見到不停在大街小巷出現的破壞場面，作為律師更覺此時此刻要站出來，「為飽受挑戰的法治精神，講句公道話」。她說，法治的基本概念是守法，從蠻荒世界進化至文明社會，就是放棄「打贏就話事」的叢林法則，改為奉公守法和尊重法庭裁決。

她又說，有責任提醒大家置身在激進社會運動中，要留意法治的重要性，5年前佔領運動，當法院頒下禁制令，示威者最後也尊重裁決，和平散去，運動就此完結。不過，她說這半年風波中，不少人對「法治」有兩大誤解，有些人以為只要放火、打人後接受法律制裁，便不算破壞法治，但她提醒縱火、傷人是嚴重罪行，無論背後有什麼動機、理念，暴力始終是暴力，不可鼓吹，「政見不同不等於合理地犯法」。

彭韻僖說，除了守法，法治還包括保障人權、產權、人身安全、言論及集會自由，但這幾個月多區出現縱火、破壞，甚至有人因政見不同而被當眾毆打，她引用法國作家伏爾泰名言：「任何人因不同意見而逼害他人，直如惡魔無異。」

（反修例風暴）