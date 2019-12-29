葡國置業移民門檻低 顧問：生活節奏慢 銀行開戶需兩周

根據警方數字，今年「良民證」申請宗數自6月起顯著上升，當中9月按年升逾一倍；去年下半年申請宗數較上半年略低，但今年下半年申請宗數則明顯較上半年多出五成半。

良民證申請按年升三成半

寰宇移民顧問資深顧問黃偉康說，自6月反修例風波開始，移民到葡萄牙的查詢或申請上升，不少人選葡萄牙是因為可買樓移民，首年只需在當地住滿7天，其後每兩年居住14天，通過葡語考試即可申請入籍，取得葡萄牙護照，申請人配偶、子女及父母毋須另外申請，吸引不少舉家移民的人，而相比其他門檻更低的國家可能只取得永久居留身分，葡萄牙相對較吸引。

根據寰宇移民顧問有限公司網頁，葡萄牙移民計劃稱為「黃金居留許可計劃」，非歐盟國家公民在葡萄牙投資35萬至50萬歐元（約301萬至431萬港元），可取得當地居留權，滿6年後可申請葡萄牙國籍。但黃偉康提醒，葡萄牙生活節奏慢，以銀行開戶口為例，香港需時僅15至30分鐘，但在葡萄牙隨時要兩三個星期，港人初期或難以適應。他又說，外地人在當地難找工作，就算是創業亦最好略懂葡語，而當地提供免費教育的公立學校均以葡語教學，報讀國際學校中小學課程每年學費平均由1萬至1.5萬歐元（約8.6萬至12.9萬港元）不等。

（反修例風暴）