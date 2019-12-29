移民考察團湧現 葡國希臘成選項 學者：看清一國兩制 走得更徹底

明報記者 羅嘉凝 馮樂琳

網上所見不少移民顧問公司推出移民考察團，例如海港移民有限公司上月推出4天台灣考察團，參觀當地學校、補習社、樓房，索價1000元，不包括住宿和機票；景鴻集團本月初曾設講座宣傳「希臘購房移民考察團」；科美移民顧問本周推出標價18,000元的德國移民考察團，標明二人成團，成功申請移民後可全數減免考察費用。

移民澳加難度高 辦萄國團迎合市場

除了移民公司，旅行社都分一杯羮。捷旅旅遊本月初推出葡萄牙移民考察團，團費24,998元，7天行程包括簽證講座、參觀住宅和商業單位、學校和公共設施、酒莊等。捷旅集團總經理周永強稱，近期見港人意欲升，以往移民考察團多去加拿大或澳洲，但現時移民澳加難度較高，移民葡萄牙要求相對簡單，且不需長期居留，故10月底聯絡當地律師、會計師等籌備移民考察團，以迎合市場需求，現已接到逾70宗查詢，料最快2月可成團起行。

康泰旅行社1980年代亦曾推加拿大移民考察團，其發言人不回應會否再推移民考察團，但稱港人移民數字有升勢，公司一向有推特式旅行團，有需求自然會有相關旅遊產品。

移民公司：近月接獲個案升5倍

旅遊業議會主席黃進達分析，香港不定期有移民潮，最近因社會氣氛令港人移民意欲升，旅行社或與物業公司和移民公司合作推移民考察團應市。他說近年旅行社會辦海外置業投資團，到歐美、亞洲各地「睇樓」兼觀光，雖然特式團較普通團的團費高昂，「但（顧客）有成交分分鐘就不用付團費」，而馬來西亞及日本成為港人置業移民新興選項，不排除更多旅行社會陸續推移民考察團。

寰宇移民顧問銷售總監劉碧琪稱，近月接到移民個案按年升5倍至7倍，上月已接到約50至70宗移民申請，而台灣、葡萄牙、愛爾蘭成為最受歡迎移民選項，顧客會自行到當地考察，過去一個月就有五六名客人自行飛到葡萄牙里斯本，出發前找她預先安排當地移民顧問以便到埗後諮詢。

葉兆輝：將加劇人口老化貧富懸殊

有別於1989年及回歸前的移民潮，香港大學社會科學院副院長葉兆輝相信，如今港人已看清一國兩制下出現的問題，將「走得更徹底」，而移民者一般有一定資金或技能的中產階層，並帶同子女離開，相信將加劇本港人口老化及貧富懸殊。他說全球各地均設法吸納人才，但本港現時局勢既難吸納海外精英，更無助挽留現有人才，認為政府必須正視人口問題。

（反修例風暴）