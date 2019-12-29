除夕和你Shop倒數 便衣警續高調巡邏

料風險與聖誕相若 尖沙嘴不封路

有指揮官表示，為應付除夕及元旦接連的示威，警隊各大應變部隊均有心理準備需連續「踩兩日」。以5個總區及總部大隊人手計算，涉約3000警力；警隊甚至預計農曆新年假期亦有示威，過去警隊慣常安排同事休假兩天，但來年或未能放假。

參考聖誕數日示威，他稱街上10個人中有一半是慶祝、另一半「搞事」。對於有人發起「和你Shop」，他說警方目標是令商戶可繼續做生意，若示威者無太大動作，如只在餐廳坐，警方不會介入。他認同警方在商場拘捕會影響商戶做生意，故底線為示威者不打爛設施。

該指揮官續稱，不打算除夕夜在尖沙嘴一帶封路，因沒足夠警力管理，形容是「mission impossible」（不可能的任務）；但當酒店等料有倒數活動，如午夜大批市民湧出馬路，警方屆時要安排交通改道，以便商場及酒店顧客散去，但改道範圍會盡量小。

另有警方消息人士說，預計除夕及元旦的風險與平安夜和聖誕日相若，故部署相若。因應除夕「和你Shop」，他說警方將維持便衣警在商場內高姿態巡邏的策略，以防示威者大規模破壞或發生「私了」。

暫無大商場公布活動

有別往年，暫無大商場公布除夕活動。本報記者以顧客身分向商場顧客服務中心查詢除夕會否延長營業時間，平日10時關門的銅鑼灣崇光將於晚上10時半關門，時代廣場及希慎廣場會如常10時及11時關門，尖沙嘴海港城稱未有資料。

蘭桂坊是倒數熱點，蘭桂坊協會總監張素媚稱，自萬聖節起，在特別日子有需要時會聘用「蘭桂坊活動大使」協助到場者；已與運輸署及中西區區議會商討，將會在除夕下午2時起封路，亦會採取單向行人的措施。她說，除夕夜訂枱六成至七成滿，因遊客減，預計生意會比去年少一兩成。

酒吧業盼警不出現 讓市民放心玩

香港酒吧業協會副主席錢雋永稱，聖誕酒吧業生意比去年跌兩三成，估計除夕差不多；形容有些人不管什麼事都會找地方消遣，但顧客見警察在酒吧附近就不敢去，期望警察可不出現，讓市民玩得放心。

（反修例風暴）