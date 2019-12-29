涉刑毁朗豪坊星巴克 青年禁足所有商場

聖誕「和你Shop」涉腳踢貨架

被告王焯彥（20歲）報稱售貨員，被控刑事損壞罪名，指稱他於12月26日，在朗豪坊4樓2號舖星巴克咖啡店無合法辯解而損壞屬於其財產，即包括杯及貨架。據悉，被告當晚近9時涉腳踢星巴克的貨架。

被告暫毋須答辯，案件押後至1月24日再訊，以便警方進一步調查，包括聯絡星巴克員工和目擊證人錄取口供，及重看朗豪坊的閉路電視和任何拍攝到事發經過的影片。

控方稱案情直接，亦有拍攝到被告破壞貨架的照片，反對保釋。署理主任裁判官嚴舜儀考慮後，批准被告以5000元保釋，其間不得離港、須守宵禁令和禁足洗衣街、豉油街、上海街及弼街一帶，同時下令被告不得進入任何商場，其住所附近的日出康城地下範圍除外。

大律師：示威「遍地開花」

禁特定商場阻嚇不大

大律師陸偉雄說未曾見過有如此廣泛的禁足令，被告通常只會被禁足涉案商場。但他說，近期市民不再局限於某商場示威，示威變得「遍地開花」，法庭若只下令禁足某一商場，相信阻嚇力不大，「你唔畀我去呢個（商場），我咪去另一個」。

陸偉雄認同有關命令或較嚴苛，但強調法庭考慮是否讓被告保釋或其保釋條件時，不止考慮被告利益，同時會就被告會否棄保潛逃等作平衡，法官會按案情做決定，中間難免需取捨，故不能以「一刀切」方案做決定；若禁足令影響被告生活和工作，被告日後可向裁判官提出修改，或於高等法院申請更改保釋條件。

【案件編號：WKCC4765/19】

（反修例風暴）