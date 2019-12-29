示威者萬寧擲釘 便衣警棍打制服 稱擾亂秩序 上水再現踢篋

旅遊界立法會議員姚思榮表示，再出現針對水貨客行動，難免影響旅客對香港的觀感，但他說現時旅客對香港整體觀感已很差，尤其抗爭中的暴力場面對旅客印象影響很大。立法會議員林卓廷說，自從有水貨店被縱火，部分水貨店店主感到民憤，有藥房改裝店面，供客人放行李篋，減少塞行人路，亦有店舖因生意減少而結業。他認為，如政府一直沒針對水貨客措施，水貨問題會一直存在。

入萬寧呼「返大陸」

顧客低頭面向貨架

昨午約3時，數十人在上水廣場內游走，部分人戴面具或口罩，高叫「五大訴求，缺一不可」等。沿途部分商舖落閘，店內有顧客繼續購物。示威者一度進入商場4樓萬寧，穿梭貨架之間，並高呼「返大陸」，部分原本在店內的顧客隨即別過頭，面向貨架低頭站立。

警一度揮拳 屢噴椒封電梯截查

至4時許，有黑衣人折返該已落閘的萬寧店外，從閘縫向店內投擲商場宣傳單張及多顆螺絲釘，有蒙面便衣警尾隨黑衣人，拿出警棍並擊打示威者，又將多人壓在地上，有蒙面便衣警一度向示威者揮拳。防暴警察到場增援，施放胡椒噴霧，又封鎖多條扶手電梯，在商場各層截查。在場市民不滿，與警察對罵，防暴警再放胡椒噴霧。

警方在facebook表示，有蒙面黑衣人在上水廣場作騷擾行為，包括向商舖投擲鐵釘，擾亂公共秩序。民權觀察成員王浩賢稱，示威者的行為或構成公眾地方擾亂秩序，警方有權執法，但質疑需否用警棍追打，指如示威者在未有用武力下，警方揮警棍是過分使用武力，而在商場內用警棍亦易構成危險。

途人被踢買餸車

出示身分證表示非水貨客

擾攘約1小時後，防暴警察一度撤出商場，示威者則繼續聚集行人天橋指罵拖篋者，有人用腳踢篋及拉扯他們的購物袋，物品散落地上；有人將貨物扔落行人天橋。有女途人被踢買餸車，便拿出身分證向示威者表示自己並非水貨客；有人疑被示威者推撞，跑入港鐵站；一名男子因拍照問題與人爭執，被示威者追打。

林卓廷：最少18男2女被捕

傍晚約6時，大批防暴警察到天橋，追趕一名紅衣男子至上水廣場內，並將他制服，糾纏間該男子面部流血，並一度捉着防暴警一支長槍，另一防暴警以警棍擊打他的手。防暴警又向圍觀者放胡椒噴霧。入夜後，防暴警駐守在該行人天橋，不時與人口角。林卓廷稱，在上水最少有18男2女涉非法集會被捕，警方則說未有數字。

九龍灣警民糾纏 一度舉藍旗

入夜後，九龍灣及將軍澳都有「和你Shop」，其中在九龍灣德福廣場，晚上7時許，數十人在商場游走及叫口號，在場有多名懷疑蒙面便衣警駐守，其中兩人截查兩名少年並舉起胡椒噴霧；示威者與便衣警拉扯，糾纏間發生打鬥，便衣警制服多人，有人面部流血，防暴警即到場，一度舉藍旗。其後一批防暴警察繼續駐守商場外平台，與在場者互罵，警方再舉起藍旗。警方在facebook稱，有蒙面黑衣人於德福廣場作騷擾行為，破壞社會安寧，並襲擊當值警員。另外，昨晚有人在天水圍嘉湖銀座外空地舉行中學生集會，數百人參與。

明報記者

（反修例風暴）

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