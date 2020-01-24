半年接826求助 防自殺會：家長子女互不理解

14宗求助評為中高度危機

香港撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國接受本報訪問時表示，自6月至11月，該會的求助熱線共接到826宗與反修例風波有關的求助，當中八分之一為29歲或以下青年。他表示，整體求助個案中，14宗被評為有中度至高度自殺危機，其中9人為10至19歲，包括一名10至14歲的學童。

他解釋，自殺危機程度根據多個因素判斷，其中會看求助者有否自殺計劃，例如有否遺書、會否已交代身後事等。據該會《自殺危機處理手冊》，中度自殺危機者通常有初步、但不完整的自殺計劃；高度自殺危機者已有完整想法，包括時間、地點及方法。

他指出，求助的年輕人普遍感到無助、擔心被捕、不想回家，當中亦有被捕者。而較年長的求助成年人則對社會情况、家庭政見分歧感焦慮，另擔心子女參與示威時會有危險、被捕或被毆打，與子女爭執。

他又表示有家長威脅趕子女出家門，「有些父母覺得子女平時很乖，不知為何會變得如此激動」；子女亦不了解從小教導他何謂對與錯的父母，為何反對他們參與示威。

「不需以改變對方想法為目標」

曾展國建議家庭出現政見分歧時，不需以改變對方想法為目標，改為圍繞核心價值討論，例如不希望社會充斥暴力、希望香港平靜等。他又建議父母可以求教的口吻與子女打開話匣子，「有示威者扔汽油彈，是否真的，不如fact check一吓？」他補充，親子關係不應因社會事件而撕裂，建議家長與子女抽時間旅行、行山，恢復平常會做的親子活動。

（反修例風暴）