聖誕「和你shop」兩男控襲警 投訴警威嚇緘默「害死你」

報稱公關人員的邱文傑（27歲）及中四生麥展鵬（16歲）各被控一項襲警，控罪指稱，首被告於本月25日在新城市廣場三期A304號舖外襲擊警長A；次被告則於同日同地的A204號舖外襲擊警長B。據悉，當日示威者於「翡翠拉麵小籠包」取出大量等位紙，又倒出調味料。防暴警員接報到場，首被告涉推撞警長A；次被告涉揮拳襲擊警長B數次，兩人當場被制服。

代表邱文傑的律師投訴稱，邱被制服後無反抗，仍遭警棍打及噴射胡椒噴霧；於警署內，有便衣警員以疑似友好態度向他說：「千祈唔好無嘢講，會害死你」；警方又預先準備警誡會面紀錄，威嚇和誘使邱簽名。

知專生被搜出摺刀鐵槌 不准保釋

另外，聖誕節傍晚有大批市民在旺角朗豪坊一帶聚集，知專設計學院男生唐綽謙（17歲）被搜出背包有摺刀及鐵槌，昨在西九龍裁判法院被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。控方表示反對被告保釋，但考慮到被告年紀輕，建議法庭如批准保釋，可頒布宵禁令和禁足令。主任裁判官羅德泉認為控罪嚴重，拒絕被告保釋申請，下令還押至明年2月20日再訊。

控罪指稱，被告本月25日在旺角彌敦道628號外的公眾地方攜有一把摺刀及兩把鐵槌。據悉，警方在驅散行動期間截停被告，搜出涉案武器、過濾口罩及護脛等。

【案件編號：STCC4600、WKCC4757/19】

（反修例風暴）