刺警頸案 梁卓然披甲申警員匿名 稱3000警遭起底騷擾 官反問與本案何干

被告許添力被控於今年10月13日，在港鐵觀塘站A1出口天橋，非法及惡意傷害警員X。

梁：匿名令警員更安心作供

刑事檢控專員梁卓然昨於庭上陳辭時表示，控罪書或法庭聆訊一般公開涉案警員資料，惟近日有近3000名警員及其家屬遭「起底」，更有警員連月來接收約3900個騷擾電話，資料被盜用向3間財務公司借貸。梁形容，起底者「目標只係得一個」，就是藉此騷擾這些即將出庭作證的警員，違反司法公義。

惟裁判官表示，頒令與否應只針對警員X，上述起底情况則屬一般情况，反問控方「同本案件有何直接關係？」梁回應警員X亦面對相似情况，頒布匿名令可令他更安心出庭作供，同時向公眾發出「起底行為不恰當」信息，「將禍害終止」。

梁續稱，高院已批出兩個臨時禁制令，禁止公眾發布警員資料，進一步支持匿名申請。裁判官則問：「禁制令所涵蓋唔係更廣泛咩？」梁認同禁令更廣泛，但禁令是臨時性，亦未針對保障涉及在刑事審訊中的警員。

辯方：警員已受臨時禁制令保障

公開證人資料是司法公義

辯方反駁稱，涉事警員於案發後和上庭前已遭起底，案件提訊至今未見起底有惡化迹象，反問「仲有咩進一步情况可以惡化呢？」。辯方又說，如控方所述，警員個人資料已受禁制令保障，若然禁制令他日被中止，亦證明相關措施毋須套用至本案。

辯方強調，在公開審訊中，公開證人資料乃「一般性安排」，亦是司法公義下的大原則，故此涉事警員的資料必須公開，才可保障被告獲公平審訊。裁判官表示需時考慮，押後頒布裁決至下次聆訊，即明年1月24日。

刑事檢控專員梁卓然在庭外表示，就算本次聆訊獲批匿名令，但裁判官的裁決並無約束力，亦不代表可套用於另外案件，控方仍需逐一申請。

【案件編號：ESCC2329/19】

（反修例風暴）