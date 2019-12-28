警半年取1.3億津貼

「工作相關」8500萬 膳食5000萬

朱凱廸月中去信向立法會財務委員會秘書處查詢警察福利基金、警務人員逾時工作、警務處工作相關津貼和膳宿津貼資料。公務員事務局及保安局書面回覆稱，工作相關津貼分為6類，包括只限文職職系的辛勞津貼、輪班工作津貼，及額外職務津貼或紀律部隊附加職務津貼等。其中，發放予警務人員的工作相關津貼，包括執行單一臥底職務行動不少於30日的特別津貼，以及定期及經常擔任偵緝職務人員30天的特別津貼等。該回覆沒說明8500萬元「工作相關津貼」分類。

至於膳宿津貼，則是由開始當值起計，在任何24小時內於本港持續當12小時或以上，即可申領本地膳食津貼，但若部門因運作或行動需要已為有關人員提供膳食，有關人員不能同時申領膳食津貼。

早前，保安局表示警務處平均每月有11,000人領取紀律部隊逾時工作津貼，而上述政府的回覆中，並沒提及逾時津貼。

（反修例風暴）