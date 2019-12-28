27節目顧問聯署 促增港台資源

【明報專訊】27名香港電台節目顧問團成員昨發表致商務及經濟發展局長邱騰華的聯署公開信，提到港台新聞部因報道反修例運動，花費超出年度預算約500萬元，需扣減兼職人手及新聞車輛，認為與警隊待遇「差天共地」。公開信至昨晚已收集逾5000個網上聯署。商經局回應時重申，過去9年港台開支累計增加超過一倍，高於同期政府經常開支累計增幅，認為港台須有效運用資源，使公帑用得其所。
公開信：與警待遇差天共地
參與聯署的顧問團成員包括方保僑、王惠芬、石書銘、鍾庭耀、羅永聰、蘇鑰機等人，信中提到港台新聞部因為報道反修例運動而花費大增，超出年度預算約500萬元，需扣減兼職、外判員工及新聞車，相對警隊在過去半年工作津貼開支約9.5億元，港台員工的待遇「差天共地」。
信中提到，港台新聞部員工和攝影師在前線冒着人身危險仍緊守崗位採訪，多次拍攝到具重要新聞價值的片段，卻要削減兼職人手及新聞車，安排不合理，希望當局為港台增撥資源，加快重新規劃幾年前被終止的新廣播大樓計劃。
商經局：開支9年倍增 工會：說法不公
商經局發言人回應稱，過去9年港台開支累計增加超過一倍，高於同期政府經常開支累計增幅，而公務員職位數目亦增逾四成，港台有足夠資源應付運作需要；廣播處長早前於立法會稱港台一直按照既定機制獲調撥資源，而商經局一直有支持港台有關資源上的需求。
香港電台節目製作人員工會主席趙善恩回應稱，政府不提及港台同期製作時數增加遠超一倍，單指港台開支9年累計增逾一倍「恐怕是避重就輕」；她又說，反修例風波中製作量大增，服務及裝備需求亦增，政府沒增撥資源。她認為政府應一視同仁，警隊獲批逾9億元超時津貼，商經局亦應向港台增撥資源，並期望商經局積極重啟新大樓計劃。