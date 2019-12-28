27節目顧問聯署 促增港台資源

公開信：與警待遇差天共地

參與聯署的顧問團成員包括方保僑、王惠芬、石書銘、鍾庭耀、羅永聰、蘇鑰機等人，信中提到港台新聞部因為報道反修例運動而花費大增，超出年度預算約500萬元，需扣減兼職、外判員工及新聞車，相對警隊在過去半年工作津貼開支約9.5億元，港台員工的待遇「差天共地」。

信中提到，港台新聞部員工和攝影師在前線冒着人身危險仍緊守崗位採訪，多次拍攝到具重要新聞價值的片段，卻要削減兼職人手及新聞車，安排不合理，希望當局為港台增撥資源，加快重新規劃幾年前被終止的新廣播大樓計劃。

商經局：開支9年倍增 工會：說法不公

商經局發言人回應稱，過去9年港台開支累計增加超過一倍，高於同期政府經常開支累計增幅，而公務員職位數目亦增逾四成，港台有足夠資源應付運作需要；廣播處長早前於立法會稱港台一直按照既定機制獲調撥資源，而商經局一直有支持港台有關資源上的需求。

香港電台節目製作人員工會主席趙善恩回應稱，政府不提及港台同期製作時數增加遠超一倍，單指港台開支9年累計增逾一倍「恐怕是避重就輕」；她又說，反修例風波中製作量大增，服務及裝備需求亦增，政府沒增撥資源。她認為政府應一視同仁，警隊獲批逾9億元超時津貼，商經局亦應向港台增撥資源，並期望商經局積極重啟新大樓計劃。

（反修例風暴）