被砸旺角匯豐停業 客花句鐘覓分行

旺角彌敦道32銀行逾半圍板

中資銀行在反修例運動中早已成為示威者「裝修」目標，匯豐銀行則是最新對象。記者昨午統計由太子道西至窩打老道一段彌敦道共有32間銀行，當中17間圍上木板或鋼板，有5間沒營業，包括匯豐旺角分行及兩間中國銀行分行等。

本月24日晚，匯豐旺角分行遭10多名示威者破壞，噴上「星星之火可以燎原」等字，又打碎正門玻璃及縱火。匯豐翌日在facebook專頁發文，表示對旺角分行遭受破壞深表遺憾，又稱銀行會繼續如常運作，惟匯豐昨宣布旗下旺角服務網點，包括同樣位於彌敦道673號的旺角分行、旺角卓越理財中心、旺角商業客戶服務中心、旺角匯豐中小企中心、旺角環球貿易及融資服務櫃檯都暫停服務。匯豐表示對客戶造成不便致歉，會盡快恢復正常服務。

拄雙杖街坊多走15分鐘

市民郭女士昨與丈夫到旺角午膳，原打算到匯豐旺角分行辦理戶口往來事宜，欲到櫃枱諮詢，惟看到該分行沒營業，便在旺角一帶尋找其他分行，最終找了近一小時，才走到匯豐油麻地分行，取籌號後得悉約有20人輪候，由於當時已是下午4時許，銀行快要關門，她只好放棄，待日後再處理戶口事宜。她說旺角分行較大，櫃枱較多，輪候時間較短。她又說，尊重示威者表達訴求，但希望不要破壞設施，「最後麻煩到的是市民」。

雙手持拐杖的林女士行動不便，昨欲到匯豐取消轉帳，但到旺角分行後才知沒開門，於是致電查詢，職員指示她到油麻地分行辦理。她說要多走15分鐘確有不便，但認為也沒辦法。

區議員：多老人不懂撳機

旺角區議員黃舒明稱，暫未因匯豐旺角分行暫停服務而收到求助，但她說，當區有不少老人家，有些不太懂用櫃員機，寧願到銀行排隊。她擔心若示威浪潮持續，政府又不妥善處理，會延續到明年。候任旺角區議員朱江瑋認同銀行暫停服務會為老人家帶來困擾，但他認為旺角銀行多，影響不算深遠。

（反修例風暴）