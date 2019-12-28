聖誕旅客跌半 獎勵遊生意挫九成 會展9月起3展覽取消

姚思榮憂農曆年內地客亦跌半

根據入境處數字，今年12月21日至26日，內地及海外訪客入境人次按年跌52.9%，至62.1萬，有關出境人次則按年跌53%，至61.1萬。旅遊界議員姚思榮稱「SARS以後未試過（佳節）有此跌幅」，反映旅遊業未見反彈，估計若本港持續有混亂場面，1月的農曆新年檔期內地客出入境人次亦將按年跌四成至五成。

菲企業團改往台灣澳門

入境旅遊接待協會主席梁耀霖稱，以往1月是獎勵旅遊旺季，很多東南亞、南亞地區人士均愛組團訪港，單月平均約有30至40團，「今年無聽到有團來，個個都不來了」。他說其公司的入境團生意額大跌九成，近日甚至沒收到查詢，原本有來自菲律賓約400人的企業團於1月訪港，現改往台灣，另一批來自菲律賓企業的約100人團亦改往澳門。

香港會議展覽中心有限公司發言人回覆，今年有3個展覽取消，分別是原定9月3日至5日舉行的「亞洲海鮮展」、11月29日至12日1日的「內地高級教育展」 及12月9日至12日的「CineAsia」。發言人強調其他預定舉行的展覽，包括一些佔用會展中心所有展覽廳的大型展覽均如期舉行。

對於11月底沒如期舉辦「內地高級教育展」的原因，有份協辦的教育局稱不便透露，至於會否延期，詳情稍後公布。該展覽去年舉行時有109家參展商，入場人次約1.1萬。

姚思榮稱，取消3個展覽不算大數目，但恐怕進一步釋出負面信息，令其後有更多展覽主辦商卻步，而且商務客使費及經濟效益遠高於一般旅遊團客人，冀政府盡快止暴制亂，令外界釋除疑慮。

明報記者

（反修例風暴）