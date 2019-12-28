民望年度總結 林鄭大跌30分 近六成人不信港府中央

亞太研究所公布今年12月份民調結果，調查在本月中訪問708名18歲或以上市民。民調顯示，林鄭月娥本月評分22.2，較11月微跌0.2分，變化不大。但亞太研究所指出，對比一年前的52.7分，林鄭今年評分跌幅顯著。

民調分析顯示，51歲或以上受訪者對林鄭平均評分為25.1，31至50歲是20.6，30歲或以下是11.6；學歷愈高者對林鄭評分愈低。

3名司長方面，早前倒地傷手的律政司長鄭若驊評分持續下跌，由去年12月的39.3分，跌至本月的15.9分，在3名司長中評分最低。

鄭若驊15.9分 3司中最低

對港府滿意度方面，本月表示不滿意的受訪者佔69.6％，滿意是10.6％，表示普通/一半半者佔19.4％。

本月調查中，13.7%受訪者表示信任北京中央政府，不信任的則有58.4%。綜觀全年，市民對中央政府的不信任度由3月起持續增加，至12月才輕微回落不足1個百分點。對港府信任度方面，一年前對港府表示信任的有30.6％、不信任是25.7％；4月起民情逆轉，本月表示不信任港府的有59%，信任港府的為14.8％，後者比去年同期少一半。

（反修例風暴）