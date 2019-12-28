郭嘉銓稱示威者「黑社會手法」 張達明：助長前線仇視

郭嘉銓昨說，示威者在商場4、5樓向地面扔花盆及油漆彈，又闖入多區食肆騷擾食客，包括小孩及老人。他又稱，有「暴徒」因小食店負責人拒交閉路電視片段，向員工擲桌椅，其後有聲明稱食店已交出閉路電視片段，郭形容這些行為是「黑社會慣常手法」，「黑色暴力令全城陷恐慌」，「暴徒刻意製造黑色恐怖，陰霾籠罩我們的香港，市民生活在惶恐中，不單失去可貴的言論自由，就連做生意、出街食飯、看戲都變得好危險」。

對於警方稱示威者為「黑社會」，張達明認為是「一竹篙打一船人」，警方不應加上標籤，認為這會影響警員「無差別」仇視所有人，有礙公正執法。

少年喊「唔想被消失」

警：被假新聞洗腦

另外，聖誕節凌晨從旺角桔梗餐廳天台墮樓的少年曾大叫「唔想被消失」。郭嘉銓稱這個現象令人無奈，有批人「被網上假消息及假新聞洗腦，出現不理性的恐慌，常幻想自己被拘捕後會不知道被送去哪兒，甚至被殺，這些完全是荒唐的想法」，呼籲市民勿被假消息蒙騙。

員佐級會內部信：

和理非掩護「暴徒」滅絕人性

另外，警察隊員佐級協會主席林志偉昨發內部信，稱「暴徒」近日破壞商店食肆等，形容他們「無惡不作」。他又認為，一些自稱「和理非」的人難辭其咎，因他們以身體、雨傘等替「暴徒」掩護。他稱「和理非」的行逕「滅絕人性，冷血程度不下於施暴狂徒」，終有一日須負刑責。

（反修例風暴）