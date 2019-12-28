4便衣行動呼號相同 警：行政問題已訓示

稱前線誤會截同袍 非「拉錯」

警方昨被問到軍裝警涉「拉錯」同袍事件，警察公共關係科高級警司江永祥回應稱，當日收到線報有人將在商場「搞事」及搗亂，故派便衣警在商場作「埋伏拘捕行動」，至下午2時許，有人於餐廳搗亂，警方派人拘捕，當時商場混亂人多，為控制場面需截查在場者。

他說，過程中有軍裝警曾截停一名便衣警員，「可能最初溝通上有些誤會」，但強調「沒有所謂拉錯人」。他稱軍裝警辨清便衣警身分前，處於高度戒備狀態，澄清身分後即時放便衣警。至於外界質疑有懷疑便衣警遭同袍棍打，江說被擊中的是犯人而非警員。他說警方當時共拘捕4人，涉公眾地方行為不檢、阻差辦公、襲警。

另外，香港電台記者於聖誕節發現4名便衣警在海港城執勤時，用一樣的行動呼號卡片。行動部高級警司汪威遜昨稱，管方緊張事件，他亦親自了解，是有新使用行動呼號的單位「行政及執行上出問題」，他已再三解釋及訓示如何正確使用行動呼號，強調並非刻意做錯。

汪表示，為免行動呼號重複，警方會檢查所有行動呼號卡，亦要求指揮官在開工前檢查一次，警員執勤前亦要記錄卡片來源。

（反修例風暴）