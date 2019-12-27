催淚煙污染 家務助理工會料大掃除更吃力

年廿五後時薪150元起

工會稱，今年的「歲晚大掃除搵工互助計劃」有大約50名家務助理參與，工會的家務助理時薪由即日起至12月31日為130元；下月1日至18日則加至150元；19日（年廿五）後則要以150元起計再自行議價。工會建議清潔500呎的單位，需聘用兩名家務助理，清潔4小時；600至800呎及900至1200呎的單位則建議聘用3名家務助理並分別清潔4及5小時，若單位若受催淚彈污染，則建議需另加至少1小時。香港家務助理總工會副主席張燕歡稱今年經濟不景，接單數目比往年少了約一至兩成，但未有因此加價，冀與港人「共渡時艱」。

張燕歡又說，有家居受催淚煙影響，清潔工作與平常不一︰家務助理先以清水清潔一次，其後再用清潔劑清洗，時間較長。她表示曾於上月下旬到上水一間受催淚彈污染的家居清潔，甫抹家居窗戶，抹布已完全染黑，以往清潔家居只需用3塊抹布，但該次共使用了10塊，並需即時棄掉；以往400多呎的單位，清潔時間約需4小時，該次花近6小時。

（反修例風暴）