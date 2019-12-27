政府連發兩聲明駁外媒海外組織 林鄭：監察不實報道 放假不休止

林鄭月娥在facebook表示，政府無休止監察海外媒體和反政府機構，「那些言論往往是偏頗、不公道、不負責任、甚至別有用心」，不熟悉香港近况的人易被誤導，政府會不斷透過記者會、新聞稿、fb專頁「添馬台」等渠道澄清和反駁，又說「深信事實勝於文宣炒作」。

聲明批華郵警暴報道偏頗

《華盛頓郵報》早前取得有關香港警方武力使用指引的文件，包括《警察通例》第29章「武力與槍械的使用」，並由9名國際專家檢視65宗用武事件，專家稱約七成事件涉違規，標題稱「香港警方在處理示威活動時屢次違反指引，毋須承擔後果」。

特區政府發言人昨嚴正反駁該報道，稱報道標題「屬偏頗及誤導」，對於沒有事實根據的指控深表遺憾。發言人強調，警方不會主動對示威者採取行動，只會於示威者參與違法活動時才使用「適當及相應武力」。

組織邀宗教領袖函英揆

促保障港人性命自由

外媒報道，組織「Stand with Hong Kong」邀請英國宗教領袖，簽署函件予英國首相約翰遜及外相藍韜文，稱過去6個月，港人爭取公義和民主時，人權和自由受到打壓，並受到警方暴力對待，促英國政府保障港人的性命和自由。

政府昨晚發稿批評，指是毫無根據、具侮辱性的惡意指控，完全偏離事實，稱「近幾個月來香港的自由和人權絲毫沒有受到侵害」。發言人提到，月初一些「自詡為自由鬥士」的人向法治象徵法院投擲汽油彈並破壞等，與他們聲稱爭取自由的主張背道而馳。

Stand with Hong Kong：政府仍在說謊

對於政府稱近幾個月來香港的自由和人權絲毫沒有受到侵害等說法，「Stand with Hong Kong」昨晚在fb專頁上以英文回應指你（政府）及大家都知你在說謊，「但你仍然在說謊。何時才停止？」

（反修例風暴）