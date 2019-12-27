政府連發兩聲明駁外媒海外組織 林鄭：監察不實報道 放假不休止

【明報專訊】政府昨日連發兩聲明，分別反駁《華盛頓郵報》指香港警察處理示威活動時屢違指引，以及有英國宗教領袖致函英國首相，指港人在過去6個月爭取公義和民主時，自由人權受到打壓。特區政府批評前者的指控偏頗及誤導；後者是「毫無根據、具侮辱性的惡意指控」。特首林鄭月娥昨晚在社交媒體表示，過去兩天雖是假期，「但我們監察海外媒體和反政府機構對香港示威行動的不實報導並無休止」，連同前日有關「香港觀察指控」的聲明，政府已發表了3份聲明反駁。
林鄭月娥在facebook表示，政府無休止監察海外媒體和反政府機構，「那些言論往往是偏頗、不公道、不負責任、甚至別有用心」，不熟悉香港近况的人易被誤導，政府會不斷透過記者會、新聞稿、fb專頁「添馬台」等渠道澄清和反駁，又說「深信事實勝於文宣炒作」。
聲明批華郵警暴報道偏頗
《華盛頓郵報》早前取得有關香港警方武力使用指引的文件，包括《警察通例》第29章「武力與槍械的使用」，並由9名國際專家檢視65宗用武事件，專家稱約七成事件涉違規，標題稱「香港警方在處理示威活動時屢次違反指引，毋須承擔後果」。
特區政府發言人昨嚴正反駁該報道，稱報道標題「屬偏頗及誤導」，對於沒有事實根據的指控深表遺憾。發言人強調，警方不會主動對示威者採取行動，只會於示威者參與違法活動時才使用「適當及相應武力」。
組織邀宗教領袖函英揆
促保障港人性命自由
外媒報道，組織「Stand with Hong Kong」邀請英國宗教領袖，簽署函件予英國首相約翰遜及外相藍韜文，稱過去6個月，港人爭取公義和民主時，人權和自由受到打壓，並受到警方暴力對待，促英國政府保障港人的性命和自由。
政府昨晚發稿批評，指是毫無根據、具侮辱性的惡意指控，完全偏離事實，稱「近幾個月來香港的自由和人權絲毫沒有受到侵害」。發言人提到，月初一些「自詡為自由鬥士」的人向法治象徵法院投擲汽油彈並破壞等，與他們聲稱爭取自由的主張背道而馳。
Stand with Hong Kong：政府仍在說謊
對於政府稱近幾個月來香港的自由和人權絲毫沒有受到侵害等說法，「Stand with Hong Kong」昨晚在fb專頁上以英文回應指你（政府）及大家都知你在說謊，「但你仍然在說謊。何時才停止？」