中箭警：關係需時修補

中箭一刻像被石頭擊中，事後Sam留院3日，弓箭施手術取出，筋骨沒傷，現時每周接受物理治療。他說懼怕再受傷，「但（我）沒有卻步，我們不上前線，誰會上？」

不認同濫暴指控

認同警隊成磨心

39歲的Sam，2000年加入警隊，曾任職機動部隊、衝鋒隊等，以往在2005年韓農反世貿示威、2014年佔領運動任防暴警。過去半年，他沒參與反修例示威防暴工作，但不時赴現場協調傳媒採訪。Sam說韓農埋身肉搏的場面規模遠不及過去半年示威。他認為和平表達訴求沒有問題，但不認同後期訴諸暴力。對於市民批評警隊濫暴，他不認同，並重申示威者違法，警員必須執法，「是我們職責」。他有感後期運動變為針對警隊，也承認警隊在這場政治風波成為磨心。

「香港有700多萬人

市民支持其實很重要」

死物遭破壞，短期可重建，但關係破裂，修補卻非一朝一夕的事。Sam相信要待事件平息，警民才能修補關係，盼有日雙方關係能回復如昔，「警隊只得3萬多人，香港有700多萬人，有市民支持其實是很重要」。反修例運動至今黃藍分明，Sam慨嘆自己與部分親友亦因政見立場不同漸變疏離，見面會避談政治。新一年他盼社會能夠回復平靜，冀政府「有能力、有智慧」處理這場風波。

（反修例風暴）