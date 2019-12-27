香港身陷反修例風暴，過去半年示威不斷，警民都有受傷。6月9日至昨日，共有逾530名警務人員於運動中受傷。其中執勤時遭示威者以彈珠擊碎牙齒的東九龍總區衝鋒隊大隊總部高級督察黃家倫，回望這半年，有得有失，與家人聚少離多，警隊更團結，但警民關係嚴重撕裂。他對受傷一事沒帶仇恨，只擔憂社會日漸失去守法意識，並冀市民明白警察需執法及維護治安，並非要令雙方對立。明報記者 陳柔雅

8月5日民間7區罷工集會，演變為警民衝突，示威者堵塞黃大仙龍翔道，41歲的黃家倫驅散示威者時，被示威者以丫叉彈珠擊中下唇，下顎一顆門牙遭擊碎，口部血流如注。近5個月後，其下唇傷口已癒合，說話少許「漏風」，醫生稱其牙骨老化，沒法植牙，只能戴假牙。

受傷後，黃家倫最初重返前線，一度對群眾有陰影。他說自己沒仇恨，反而擔憂社會充斥暴力，如「私了」、破壞「藍店」等，對市民守法意識日漸薄弱感到擔憂，「憂慮社會變成以暴力為主導」。

加入警隊18年的黃家倫，曾處理2005年韓農反世貿示威、2014年佔領運動與2016年旺角大衝突，他說反修例示威的挑戰最大。過去半年周末示威不斷，他都要出動，難與家人相聚，不時靠視像通話聯繫。他與任職警察的妻子育有一子一女，剛過去的平安夜與聖誕一家亦未能共度。

不認同濫暴指控

不贊成與民對罵

回望半年，有失亦有得。受傷後令他有感與妻子感情更深厚，自己工作時倍覺警惕，更有意識保護同袍。他認為警隊比以前更團結。

對於警察濫暴指控，黃家倫稱不認同，說警方使用武力的準則嚴格，過去半年不時面對致命攻擊，仍保持克制，他亦不會斷言有否同袍行為過火。他認為警隊保持專業，「時間會證明一切」。他認為同袍難免有情緒，會提醒下屬保持專業，強調做錯事需承受後果。警民屢在前線互罵，他認為警員，「不要好似『爛仔』咁回應，對罵也是無意思」。

作為人父，黃家倫說在前線工作，「最大動力是希望為子女將來建立一個穩定的社會」。即將踏入新一年，他希望盡快平息風波，不想再有警員受傷，亦冀示威者「停一停，諗一諗」，「大家都是香港人，只是大家角色不同，希望他們三思，勿再破壞社會」。

被問到會否覺得警隊捲入政治漩渦，黃家倫說政治複雜，警員只是負責執法，維護社會秩序，「其他事我們控制不到」。他冀市民明白警察角色，面對違法者，必須執法，不管背後理念為何，「但不是要針對他們或要雙方對立」。

（反修例風暴）