地盤工控襲警 稱已解釋不小心撞手

共4人被控 一投訴警要求戴口罩拍照

第一宗案地產經紀何曉朗（25歲），第二宗案裝修工人孫嘉偉（26歲），各被控一項襲警。控罪指他們於2019年12月24日在海港城2樓2417舖外，分別襲擊警長A及警員A。何的代表律師在庭上投訴，被告被捕後遭警員要求戴口罩拍照，但他在被捕前已除下口罩。

第三宗案學生勞俊昇（20歲）被控襲警、抗拒正當執行職務的警務人員共兩罪。他被控於同日在海港城3樓3321舖外襲擊警長A、警署警長B、警長C，以及抗拒正當執行職務的警長A。

第四宗案地盤工人王明雄（48歲）被控於12月25日在海港城3樓TO317號舖「Boggi」襲擊警務人員X。據了解，被告當晚和警員迎面而行而相撞，他事後曾解釋不小心用左手撞到警員右手。

署理主任裁判官蘇文隆表示，勞俊昇仍然留醫，案件押後至12月30日再訊，其間交由警方看管；其餘3案押後至1月24日在九龍城裁判法院再訊，以待警方進一步調查，包括翻查閉路電視片段。

蘇官因案情嚴重，拒絕讓何及孫保釋；但批准王以1萬元保釋，不准離港、每周往警署報到3次。

【案件編號：TMCC2426-28、40/19】

（反修例風暴）