地盤工控襲警 稱已解釋不小心撞手

【明報專訊】民間發起平安夜及聖誕節在大型商場示威，4人涉在尖沙嘴海港城襲警或拒捕，涉及6名警員，案件昨在屯門裁判法院提堂，當中兩名被告被拒保釋，另有一人仍留院，而受襲警員均匿名，在控罪書僅顯示英文字母代號及職級。其中一宗發生在聖誕節的案件，被告稱當晚和警員迎面而行，其間撞到警員，他事後曾解釋不小心用左手撞到警員右手。
共4人被控 一投訴警要求戴口罩拍照
第一宗案地產經紀何曉朗（25歲），第二宗案裝修工人孫嘉偉（26歲），各被控一項襲警。控罪指他們於2019年12月24日在海港城2樓2417舖外，分別襲擊警長A及警員A。何的代表律師在庭上投訴，被告被捕後遭警員要求戴口罩拍照，但他在被捕前已除下口罩。
第三宗案學生勞俊昇（20歲）被控襲警、抗拒正當執行職務的警務人員共兩罪。他被控於同日在海港城3樓3321舖外襲擊警長A、警署警長B、警長C，以及抗拒正當執行職務的警長A。
第四宗案地盤工人王明雄（48歲）被控於12月25日在海港城3樓TO317號舖「Boggi」襲擊警務人員X。據了解，被告當晚和警員迎面而行而相撞，他事後曾解釋不小心用左手撞到警員右手。
署理主任裁判官蘇文隆表示，勞俊昇仍然留醫，案件押後至12月30日再訊，其間交由警方看管；其餘3案押後至1月24日在九龍城裁判法院再訊，以待警方進一步調查，包括翻查閉路電視片段。
蘇官因案情嚴重，拒絕讓何及孫保釋；但批准王以1萬元保釋，不准離港、每周往警署報到3次。
【案件編號：TMCC2426-28、40/19】