涉迷你倉存爆炸品 副學士：魔術道具

檢煙霧餅31款化學品 3款可製爆炸品

被告學生鄺偉邦（18歲），被控管有爆炸品、管有攻擊性武器適合作非法用途的工具共兩罪。控罪指他12月24日於觀塘鴻圖道寶冠大廈3樓「時昌迷你昌」BK3203號倉內，明知而管有爆炸品硝化纖維（nitrocellulose）；以及10個粉餅形煙霧餅，意圖作非法用途。

控方指出，警方在涉案迷你倉門口截查被告，他交出匙卡及講出密碼，在單位搜出10個煙霧餅及31款化學品、試管、電芯、「豬嘴」防毒面罩等，初步檢驗有3款化學物質可製爆炸品。控方申請押後案件以待檢驗DNA、指紋、被告家中電腦、閉路電視片段，並索取專家對化學品製作爆炸品意見，不排除加控罪。

辯方表示，控方所指nitrocellulose已浸於水內，難製爆炸品；而被告負責家中清潔，部分化學品作去鏽等用途，租用住所附近迷你倉減省家中所佔位置；被告亦愛好表演及拍攝街頭魔術，涉案化學品屬加工棉花，為常見魔術道具，製點火效果。

【案件編號：TMCC2405/19】

（反修例風暴）