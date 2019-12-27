警查記者身分證 直播鏡頭前展示 記協批涉違例 私隱署：足夠理由調查

前後過程40秒 事主：警耳邊着「開機」

昨日大埔超級城有網民發起「和你shop」行動，據立場新聞直播影片，其記者採訪期間有便衣警與該媒體記者發生口角，並將他帶至警方封鎖線範圍，要求記者出示記者證及身分證，並叫記者「錄實」。記者其後把攝影鏡頭轉向警員，其間該名便衣警把記者的立法會記者證及記者協會記者證置於鏡頭前展示數秒，再將該記者身分證展示於鏡頭前，約40秒過程中曾短暫移開，當中可看見證件個人資料。

涉事記者陳朗昇接受本報查詢表示，該便衣警沒展示委任證，亦無行動呼號卡。陳稱自己一直合作，無打算拍攝該警員，但該警員於他耳邊說「記得開機」，他於是把鏡頭轉向警員，但沒拍攝警員「大頭」。立場新聞總編輯鍾沛權指出，有關警員涉嫌違反《私隱條例》，將會協助記者向私隱專員公署等相關部門正式投訴，要求警方提供涉事警員姓名及編號。

立場新聞：將助記者投訴 索警資料

香港記者協會及香港攝影記者協會發表聲明，強烈譴責警員刻意在鏡頭前展示記者身分證，要求警方及私隱專員介入調查嚴肅跟進，稱有警員故意把記者的記者證及身分證置於直播鏡頭前展示，導致記者私隱外泄，行為涉嫌違反《私隱條例》，警方及私隱專員倘發現有人蓄意違例，應考慮檢控。聲明又稱，目前部分前線警員在衝突現場行為失控，警方務必盡快糾正，停止一切扼殺新聞自由的行為。

個人資料私隱專員黃繼兒表示，有足夠理由就此個案調查，完成調查前公署不能評論所涉個案。

港台記者遭警罵「以為真有第四權？」

另外，聖誕節（25日）有休班港台記者於觀塘APM商場掛記者證採訪示威活動期間，遭防暴警以長盾推前，並多次指罵為「黑記」，又說「你以為真係有第四權？」本報向港台查詢，發言人稱希望執勤人員謹慎言行。

同日，本報記者於沙田新城市廣場採訪期間，遭一名警員三度質疑或指摘記者不專業，「你十分不合作，暴徒你不影，示威者你不影，你影警察，你這些記者叫專業嗎？這不是叫專業呀，知不知？ 」、 「（向在場者說）認住呀，明報記者呀，專業點呀，OK？專業點呀。」當時該警員右邊有一名傳媒聯絡隊成員，但未有作協調。明報編輯部表示，明報記者一向按現場情况專業地判斷採訪題材，警員應尊重新聞自由，而警方既然派出傳媒聯絡員，就應專業真誠地協助傳媒採訪。

警：一直尊重新聞自由 不滿可投訴

本報就上述3件事件分別向警方查詢，警方回覆稱，任何人若認為於警方處理任何事件時受到不合理對待，可向投訴警察課投訴，並表示警方一直尊重新聞自由和傳媒採訪的權利，在不影響警方行動成效的前提下，盡力便利傳媒工作，並在可行情况下派出警察傳媒聯絡隊人員提供協助，呼籲記者採訪期間顧及自身安全，免受傷害。

明報記者

（反修例風暴）