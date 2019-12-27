警疑誤制服便衣同袍 藍水噴中老婦

部分示威者昨進入大埔超級城內、被指惡意對待示威者的餐廳「星泰真味」，並坐在餐廳內將調味料、牙籤等亂倒在餐桌上，不足10分鐘後離開，突然數以十計防暴警衝入商場拘捕示威者。

防暴揮棍箍頸 同袍輕拍後放手

有防暴警在大埔超級城入口拉着一名蒙面的懷疑便衣警，另一名懷疑便衣警輕拍防暴警，他才放手。隨後另一蒙面的懷疑便衣警被防暴警箍頸並推至牆邊，一名防暴警更向懷疑便衣警揮警棍，十幾秒後有同袍拍一拍防暴警，他始放手。本報昨向警方查詢是否有防暴警錯誤制服同袍，至截稿前沒回覆。

其後警察在商場及安泰路入口一帶制服至少5人，包括一名男子，其女友表示男子33歲，兩人是大埔街坊，本在逛街，場外防暴警無故入商場制服他。

警方行動後，商場多處現藍色水，多人被濺中，其中一名老婦被噴中臉，防暴警為她冲洗，另有懷疑便衣警亦要清洗面部。警方回覆查詢，稱藍色水是有色胡椒噴劑，用於制止及辨認違法者，以便即時或在適當時拘捕；其成分與胡椒噴劑相若，顏色部分是無毒的顏色物料，不會對人體造成傷害。

大埔制服多人 揚聲器與示威者對罵

至傍晚近6時，防暴警在大埔中心5座外圍駐守時，有警員用揚聲器與示威者對罵，當被罵「黑警死全家」時，警員回應稱「我全家已死10萬次」。其後示威者在安邦路阻路，防暴警舉藍旗，制服至少3人，入夜後再追捕兩人。

（反修例風暴）